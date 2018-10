"Sustin initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie si demisionez din USR!

Am votat PENTRU in Camera Deputatilor si indemn cetatenii Romaniei sa iasa la vot pe 6–7 octombrie! Aceasta initiativa civica este un exercitiu democratic util, legitim si imbucurator. Este pentru prima data cand cetateni ai Romaniei strang peste 3 milioane de semnaturi pentru a participa la o decizie. Vointa lor nu trebuie si nu poate fi ignorata. Nu se pot interzice anumite referendumuri, doar pentru ca nu ne plac. Democratia este puterea poporului care-si exercita suveranitatea. Ce rol mai au instrumentele democratiei, daca vocea poporului nu este ascultata?

Definirea casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita dintre un barbat si o femeie nu restrange drepturile omului si nici nu este o initiativa indreptata impotriva cuiva, ci este eminamente o masura pozitiva.

Interesul superior al copilului este sa creasca intr-o familie iubitoare, avand atat modele feminine, cat si masculine. Aceasta nu inseamna ca familiile monoparentale nu ar trebui apreciate si sustinute, ci ele trebuie sprijinite chiar mai mult decat cele in care exista doi parinti.

Incercarile de a confisca si de a politiza referendumul si initiativa cetateneasca sunt regretabile. Dar afirmatia ca referendumul este „al lui Dragnea” este falsa. Comportamentul PSD-ului este ipocrit: in tara, pesedistii „apara familia traditionala”, iar la Bruxelles, europarlamentarii social-democrati voteaza cele mai progresiste rapoarte anti-familie, asa cum o face grupul S&D. Acolo sunt progresisti radicali, in tara conservatori. Trebuie sa se decida!, a scris Matei Dobrovie pe pagina sa de Facebook.



Despre pozitionarea USR

USR a pornit ca o idee generoasa a lui Nicusor Dan, de uniune intre diferite curente de gandire care trebuiau sa se respecte si sa colaboreze, plecand de la lucrurile si valorile care ne-au adus impreuna: transparenta, cheltuirea corecta a banului public, anticoruptie, integritate in sfera publica. USR trebuia sa fie un partid de centru, care transcende vechiul clivaj stanga-dreapta si atrage votanti din ambele parti ale esichierului politic. Referitor la clarificarea ideologica, am spus ca suntem partidul transparentei, asa ca trebuia sa fim si noi transparenti cu noi insine si cu alegatorii. Trebuia sa aratam ca suntem diferiti, dar ne respectam si putem sa colaboram intre noi. In acest sens, am sustinut crearea unor platforme ideologice deschise catre exterior, formalizate in Statut, la care oricine doreste sa adere voluntar, pentru a nu da impresia alegatorilor ca ne ascundem si pentru ca toate curentele de gandire sa se poata exprima. Nu s-a vrut!

Din pacate, USR a fost deturnat de un grup care a folosit o tema sensibila, diviziva, cea a familiei, pentru a prelua puterea in partid, prin inlaturarea liderului fondator Nicusor Dan. Acesta si-a respectat cuvantul dat mie si altora: ca oameni cu valorile noastre, crestin-democrate, au si ei loc in USR si a actionat principial atunci cand si-a dat demisia din partid.

USR s-a pozitionat impotriva unui referendum si a unei initiative cetatenesti declarata constitutionala si legala, deci impotriva democratiei si a dreptului poporului de a alege. Democratia este puterea poporului care-si exercita suveranitatea prin diverse instrumente definite de Constitutie si de legi. Unul dintre aceste instrumente este referendumul. Nu putem interzice, demoniza sau boicota anumite referendumuri doar pentru ca nu suntem de acord cu ce solicita ele, iar apoi sa lansam propria initiativa cetateneasca. Este ipocrizie maxima! La fel, nu putem opta pentru referendumurile interne in cazul deciziilor importante, dar sa le respingem pe cele externe. Adica noi, useristii, avem dreptul la ele, dar populatia Romaniei nu are dreptul sa-si spuna parerea?

Biroul National a decis „boicotarea activa” a referendumului.

Dupa cum bine stiti, in USR a avut loc un referendum intern pe tema initiativei de modificare a Constitutiei, iar majoritatea membrilor USR a decis ca partidul sa se opuna modificarii art. 48 al Constitutiei. Personal, am sustinut nepozitionarea la referendumul intern, pentru ca USR sa ramana o uniune. Cei care au votat USR la alegeri nu au facut-o pentru ca acesta se pozitionase privind casatoria ori familia. Mai mult, potrivit unui sondaj CURS din luna iulie, 70% din votantii USR se opun casatoriei intre persoanele de acelasi sex. Cu toate acestea, Biroul National a decis „boicotarea activa” a referendumului. Aceasta decizie strategica nu a fost luata insa de forul competent, Comitetul Politic, care nu a fost convocat.

In USR exista un grup crestin-democrat, care a fost supus unor atacuri permanente pentru valorile sale de catre asa-zisii progresisti. Cei care se bat cu pumnul in piept ca sunt toleranti fata de minoritati (inclusiv cele sexuale) s-au dovedit complet intoleranti cu noi, care eram o MINORITATE in partid. Din nou, o alta ipocrizie maxima: apararea drepturilor minoritatilor in exterior si persecutarea lor in interior. In anii ’50, celor care se opuneau comunistilor li se puneau etichete de fascist, legionar, dusman al poporului. In prezent, cei care nu adera la spiritul ”progresist” al actualei conduceri USR si indraznesc sa-si afirme valorile crestine sunt linsati pe grupul de comunicare interna al partidului si etichetati drept homofobi, pro-rusi, anti-europeni, fascisti, retrograzi. Dar nu suntem nici homofobi, nici pro-rusi, nici anti-europeni, nici fascisti, nici retrograzi. Eu am fost cel care a pozitionat USR prin programul pe politica externa facut in 2016 ca fiind cel mai pro-european din Romania. In toate pozitiile publice luate, am insistat pe necesitatea ca Romania sa se plaseze clar alaturi de nucleul dur al UE, de Franta si Germania, si sa mizeze pe mai multa integrare, pe mai multa Europa.

"Membrii USR care sustin casatoria formata dintr-un barbat si o femeie si familia naturala sunt impiedicati sa-si exprime opiniile si valorile atat public, fiind acuzati ca prejudiciaza imaginea USR, cat si in interiorul partidului. Sunt hartuiti cu plangeri, si, in final, exclusi sau sanctionati pentru „delicte de opinie”. Libertatea de exprimare si de constiinta este valabila doar pentru „progresistii” toleranti, care au dreptul sa se exprime oricand in exterior, atacand cultele, valorile nationale, referendumul, scurgand informatii interne catre presa pentru a-si decredibiliza colegii crestin-democrati", a mai scris Matei Dobrovie.

USR este departe de a fi partidul altfel, curat, si actioneaza de multe ori ca PSD.

Din pacate, USR este departe de a fi partidul altfel, curat, pe care ni l-am dorit, si actioneaza de multe ori ca PSD. Lupte interne pentru putere, oameni alesi in conducere/functii nu pe baze de competente, de integritate, de cine este cel mai bun, ci pe baza de gasti, liste circulate inainte de alegerile interne pentru BM, BN si celelalte de organe de conducere, gandirea unor sisteme de vot care sa favorizeze doar o tabara. Este foarte trist, dar nu putem ascunde gunoiul sub pres, tocmai noi, partidul transparentei. Conflictele din USR au devenit ireconciliabile pentru ca nu au fost solutionate, ci alimentate de masurile de forta luate de actuala conducere. In exterior, conducerea actuala a USR spune ca referendumul de modificare a Constitutiei este o tema diviziva, dar in interior au folosit din plin aceasta tema intr-un scop meschin – divizare si preluarea puterii!

Pentru motivele de mai sus, nu ma mai regasesc in acest USR, care nu mai este o Uniune incluziva in care toti au dreptul sa se exprime. Cred ca USR se sinucide politic, si este alegerea actualei conduceri, care va trebui sa-si asume rezultatele. Imi pare rau ca ma despart de cativa oameni extraordinari, care mi-au fost alaturi si carora le-am fost alaturi, dar sunt sigur ca drumurile noastre se vor intalni la un moment dat.

Plec trist pentru ce ar fi putut fi USR si nu este. Raman in Parlament, in opozitie ferma fata de PSD si voi continua sa lucrez pe initiative de sustinere a familiilor, de imbunatatire a calitatii vietii si pentru romanii de pretutindeni.