Intrebata la Antena 3 ce va face pentru a schimba imaginea falsa despre Romania de la Strasbourg, Dancila a raspuns: "In primul rand, sa am un dialog mai intens. (...) In al doilea rand, vreau sa am o cooperare buna cu Comisia Europeana. Asta nu inseamna ca vom fi un executant, nu vreau sa se inteleaga lucrul acesta. Vreau sa se inteleaga ca discutam orice punct. (...) Vom prelua observatiile, daca ele se incadreaza in valorile si normele europene".

De asemenea, premierul a precizat ca nu trebuie duse la Bruxelles disputele din plan intern.



"Nu trebuie sa ducem disputele pe care le avem in plan intern - pentru ca am vazut ca in majoritatea statelor membre sunt dispute, se apropie alegerile, situatia este mai tensionata - dar nu trebuie sa le aducem aici, la Bruxelles. Si cred ca ar trebui (...) sa dam dovada de mai mult pragmatism (...), de mai multa intelegere, de mai multa unitate atunci cand vorbim de pozitia noastra la nivel european. Spun toti: 'Vrem sa fim tratati in mod egal, vrem sa fim asezati la masa deciziilor'. Dar daca noi in plan intern suntem atat de divizati si cu orice lucru venim ca sa il param aici, la Bruxelles - (...) si de multe ori acel lucru nu este real -, nu vom reusi acest lucru", a aratat Dancila.

"Voi sustine Romania, voi sustine ceea ce cred romanii. (...) Am venit cu demnitate, sa-i apar pe romani si sa apar Romania. Si cand spun acest lucru nu vreau sa se inteleaga ca vin cu mesaje nationaliste, ca vin cu mesaje care sa impresioneze. (...) Chiar imi doresc ca Romania sa fie reprezentata cu demnitate de catre toate grupurile politice, de catre toate partidele politice, de catre presedintele Romaniei, de catre toti cei care pot sa faca acest lucru", a mai afirmat Dancila.

Dancila: Nu ma tem de urmatorul raport MCV

Totodata, sefa Guvernului a transmis un mesaj pentru romani, subliniind ca a mers "cu demnitate" la dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, care a avut ca subiect tara noastra, scrie Agerpres Prim-ministrul sustine ca nu se teme de urmatorul raport MCV, ci doar de faptul ca ar putea sa cuprinda "anumite lucruri care nu se pliaza pe realitate".

"Nu ma tem de urmatorul raport MCV, decat de faptul ca ar putea sa cuprinda anumite lucruri care nu se pliaza pe realitate. (...) MCV este nedrept pentru Romania. (...) Noi am tinut cont de MCV, dar in acelasi timp imi doresc ca acest MCV sa aiba informatii corecte", a declarat Dancila la Antena 3.

Dancila, despre Roexit: Nici nu se pune problema de asa ceva

"Legat de Roexit, am auzit de acest lucru, am auzit ca domnul Dacian Ciolos, fost comisar european, a lansat in spatiul public acest lucru si am sa redau ceea ce a spus domnul Frans Timmermans: 'Este exclus asa ceva. Nici nu se pune problema de asa ceva'. Deci, eu cred ca vor sa profite de aceasta dezbatere din Parlamentul European, de aceasta rezolutie in PE pentru a arata pericole care nu exista. Nu stiu in acest moment daca va fi o rezolutie sau nu. Dar, cu siguranta, daca aceasta rezolutie va exista, ea va fi numai cu o destinatie politica, si nu bazata pe lucruri reale. Dar ceea ce vreau sa subliniez si trebuie sa inteleaga toti romanii: nu trebuie sa punem egalitate intre o rezolutie care are un caracter politic si activarea articolului 7", a precizat prim-ministrul, pentru Romania TV.

Dancila a adaugat ca in cadrul discutiilor pe care le-a avut cu liderii grupurilor politice si cu reprezentantii Comisiei Europene, inclusiv cu presedintele Jean-Claude Juncker si prim-vicepresedintele Frans Timmermans, acestia au garantat ca nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania.



"Eu cred ca aceasta rea-vointa - nu vreau sa o numesc altfel - in a pune egalitatea intre o rezolutie si activarea articolului 7 nu vrea decat sa creeze tensiune, neincredere", a spus ea.

"Din punct de vedere al imaginii, cred ca sunt anumite indoieli, pentru ca cei care au vrut neaparat sa aduca in dezbatere problemele Romaniei, cei care au vrut sa externalizeze problemele politice interne sunt cei care au vrut sa faca o imagine proasta Romaniei, dar acest lucru nu va afecta preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Am discutat cu toata lumea, am discutat cu reprezentantii institutiilor europene. Suntem in grafic cu pregatirile. Ni s-a spus ca au mare incredere in Romania cand va prelua Presedintia Consiliului. Am fost noua ani de zile europarlamentar, stiu cum se lucreaza in institutiile europene si chiar au subliniat faptul ca acest lucru este foarte important", a mai spus ea.

Dancila a adaugat ca preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie de catre Romania nu va fi afectata de dezbaterile care au loc in aceasta perioada.Pe de alta parte, premierul si-a exprimat regretul legat de faptul ca se incearca "aducerea Romaniei in discutia Parlamentului European" din considerente politice.

"Este pacat ca de fiecare data se incearca aducerea Romaniei in discutia Parlamentului European si acest lucru care este facut din considerente politice nu are cum sa faca bine Romaniei. Sunt oameni care nu au increderea cetatenilor in tara lor, in Romania, si incearca sa castige aceasta incredere denigrand sau vorbind urat despre Romania. Cred ca trebuie sa fim demni, sa nu mai acceptam acest lucru, cred ca atunci cand sunt probleme, acestea trebuie discutate punctual", a conchis ea.