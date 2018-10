UPDATE 12:20 - Veronel Radulescu a declarat joi dimineata ca "sansele sunt zero" ca aceasta sa fie extradata din Costa Rica, unul dintre argumente fiind ca legislatia din acea tara interzice separarea copilului de parinti.



"Se afla in custodia autoritatilor din Costa Rica. Nu vorbim de o arestare. Putem vorbi de o retinere temporara pana la solutionarea situatiei juridice. Este posibil sa se dispuna si o masura preventiva pe perioada solutionarii cererii de extradare, dar speram ca aceasta masura sa fie una de supraveghere", a spus Radulescu, prezent la Parchetul General.

Intrebat care sunt sansele ca Elena Udrea si Alina Bica sa fie extradate si aduse in Romania, avocatul a precizat: "Dupa opinia mea, sansele sunt zero. Am foarte multe argumente. Fiica Elenei Udrea este cetatean costarican, iar legea de protectie a copilului din Costa Rica interzice separarea copilului de parinti. De aceea spuneam ca sansele sunt zero. Iar in privinta Alinei Bica, din cate stiu, condamnata pentru o infractiune de favorizarea infractorului, stiu ca aceasta infractiune nu are corespondent in legislatia din Costa Rica si ca atare nu poate fi pusa in aplicare. Este si o prevedere in conventia internationala semnata de Costa Rica. (...) In acest moment, fetita se afla in grija mamei doamnei Udrea si a tatalui, Adrian Alexandrov, la domiciliul lor din Costa Rica"., a spus avocatul la Digi 24.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca procedura in cazul Elenei Udrea si al Alinei Bica va parcurge etapele legale, adaugand ca pentru el, fostul deputat nu reprezinta un subiect, fiind "un cetatean care a comis infractiuni, care a fost condamnat definitiv".

Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti in Costa Rica in noaptea de miercuri spre joi, a confirmat Biroul de Presa al IGPR.

"In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Costa Rica, au fost localizate si retinute Udrea Elena Gabriela si Bica Alina Mihaela", precizeaza sursa citata.

Membri ai Agentiei de Investigatii Judiciare, afiliata la Biroul National Central Interpol Costa Rica, in colaborare cu ofiteri ai Directiei de Informatii si Securitate Nationala (DIS), dupa investigatii, supraveghere si monitorizare, au oprit miercuri doua femei din Romania, in varsta de 44 de ani, la solicitarea autoritatilor romane, potrivit site-ului sitiooij.poder-judicial.go.cr.

Pentru Udrea s-a primit o notificare rosie in baza de date Interpol pentru infractiunile de mita si abuz in serviciu, emise de Interpol Bucuresti. Conform sursei citate, ea ar fi fost arestata pe o artera publica, in jurul orei locale 10,00, in sectorul Sabana Oeste. In cazul Alinei Bica s-a primit o notificare rosie in baza de date Interpol pentru infractiunile de mita si coruptie, emise tot de Interpol Bucuresti. Ea a fost arestata in jurul orei 14,00 tot pe o strada din Sabana Este.

Ambele au fost plasate sub ordinele unei Curti Penale din San Jose, pentru a se lua masurile corespunzatoare, mai spune sursa citata, scrie Agerpres.

Elena Udrea a fost condamnata definitiv, pe 5 iunie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, pe 26 iunie, de magistratii Inaltei Curti la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era acuzata de favorizarea faptuitorului si in care era implicat fostul ministru al Economiei Adriean Videanu. Acesta a fost insa achitat.