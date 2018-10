Liviu Dragnea a reactionat astfel la declaratia facuta, miercuri, de Ciolos potrivit careia premierul Viorica Dancila va trebui sa dea socoteala, "inclusiv la Parchet", pentru ca "incearca sa ascunda ilegalitatile care au loc in Romania".

"Nu putem uita, romanii nu pot uita dezastrul guvernarii conduse de Dacian Julien Ciolos, nu pot uita lucrul acesta. Ciolos nu are nici un fel de tresarire in ceea ce priveste interesul Romaniei. De asemenea, aceasta amenintare permanenta din partea lui Ciolos, din partea lui Orban, din partea lui Iohannis cu dosare penale confirma de fapt ceea ce spunem noi - ca acesti indivizi au in mana niste instrumente umane care inca mai conduc niste institutii de forta si de represiune in Romania si tot ameninta cu astea", a declarat Dragnea miercuri la Romania TV, potrivit dcnews.