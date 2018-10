"Haideti sa nu facem din personajul de care vorbiti un subiect national. Un ministru al justitiei vorbeste despre toti in mod egal. Nu asta e rolul Ministrului Justitiei", a declarat Toader, potrivit Digi24.

Chestionat despre timpul de durata al extradarii, ministrul justitiei a spus ca „procedura va parcurge etapele legale”.

Jurnalistii au insistat sa afle daca daca va fi o procedura speciala pentru ca Udrea a nascut recent, insa Tudorel Toader a evitat sa dea un raspuns clar.

"Un condamnat e un personaj pentru tara? Nu ma provocati, ca nu este un personaj pentru tara. Da, este un cetatean care a comis infractiuni, un cetatean condamnat definitiv si dat in urmarire. De ce nu veniti si pentru alti condamnati din strainatate care au acelasi parcurs? (...) Nu v-am vazut intrebandu-va: in Italia avem peste 2.000 de detinuti in penitenciare. Nu v-am vazut intrebandu-ma despre romanul x care este in Italia si care eventual l-am adus sau ii aducem in tara", a mai spus ministrul.