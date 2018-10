"Doamna Dancila s-a comportat si la Bruxelles ca un aparator al infractorilor! A mintit in mod repetat, a plasat Romania nu doar in afara cadrului constitutional, ci si in afara tratatului de integrare. Singura solutie ar fi demisia. Daca nu isi da demisia, va iesi urat din istorie, nu este altceva decat marioneta domnului Dragnea.

In timp ce la Bruxelles Viorica Dancila a spus minciuni, la Bucuresti ministrul Popa a dat o ultima lovitura sistemului educational din Romania. 4000 de angajati din sistemul de invatamant - profesori si personal didactic auxiliar si nedidactic - vor fi disponibilizati de Guvernul Dancila-Dragnea. Inspectoratele au primit deja Ordinul si pregatesc lista cu profesorii care vor fi demisi.

Am avertizat inca de anul trecut ca NU SUNT BANI pentru Educatie. Ca Bugetul de stat este insuficient si ca nu exista bani pentru salarii decat pentru primele 9-10 luni ale anului. Ministerul a dezmintit aceasta informatie de fiecare data. Astazi, putem vedea ca, din pacate, am avut dreptate! In lunile precedente au platit cu o intarziere de 2-3 luni contributiile sociale ale profesorilor. Astazi, PSD ne spune foarte clar ca este nevoie de reducerea a 4000 de posturi din invatamant.

Dancila minte in Parlamentul European. Minte si in Parlamentul Romaniei. In conditiile in care la inceputul anului scolar existau mii de posturi vacante, PSD taie din posturi, comaseaza clase si inchide scoli.

Demisia premierului ar fi prea putin! Ii solicitam sa stopeze acest Ordin si sa suplimenteze banii pentru plata salariilor profesorilor", a scris Raluca Turcan pe Facebook