"Sincer nu prea (am inteles de ce nu s-a intrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu inseamna ca poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde sa stiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta si eu sunt curios sa vedem care sunt argumentele ce vor fi prezentate public si sustinute saptamana viitoare", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, intrebat daca a inteles care au fost motivele pentru care nu s-a intrunit majoritatea pentru proiectul legii offshore.

El a precizat ca PSD a fost de acord ca legea sa se reintoarca la comisii pentru ca, din cate se pare, nu putea intruni o majoritate pentru a fi votata. In conditiile in care nu ar fi fost aceasta majoritate ar fi picat propunerea actuala si ar fi ramas in vigoare forma initiala votata de Parlament in vara.

"Nu vreau sa comentez mai mult. PSD isi va sustine in continuare pozitia pe care a avut-o in comisii, exista calcule si analize si simulari facute de mai multi specialisti, inclusiv de catre Ministerul de Finante. O saptamana sau cat va fi nevoie eu cred ca este bine ca in comisie toate discutiile sa fie foarte transparente si transmise publicului larg, pentru ca fiecare roman sa stie despre ce se discuta si orice amendament din aceasta lege ce efecte are, pozitive sau negative", a aratat el, potrivit jurnalul.ro.