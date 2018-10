"Dezbaterea de astazi din plenul Parlamentului European a aratat, in mod clar, incapacitatea actualului Guvern de a furniza vreun argument care sa justifice demersurile majoritatii PSD-ALDE impotriva independentei justitiei, a statului de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenilor romani. In ciuda tentativelor repetate de incalcare a recomandarilor din MCV, a solicitarilor exprimate de Comisia Europeana si de celelalte institutii europene, prim-vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans, a mai dat astazi o sansa Romaniei aratand ca exista o singura cale care poate sa fereasca Romania de sanctiuni – aceea de a se conforma acestor solicitari si recomandari", a afirmat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Hotnews.ro.

Orban a sustinut ca daca Guvernul nu va tine cont de deciziile oficialilor europeni, exista riscul de declansare a procedurii impotriva Romaniei.

"In urma dezbaterii de astazi, in cazul in care nu vor da curs punctelor de vedere exprimate de oficialii europeni – asa cum, de altfel, s-a si angajat premierul Viorica Dancila in fata Parlamentului European, anume ca va respecta avizul Comisiei de la Venetia – riscul de a fi declansate proceduri impotriva Romaniei sunt extrem de mari, cu implicatii negative asupra romanilor. Este ultimul moment in care PSD si ALDE pot face cale intoarsa din drumul pe care au pornit impotriva valorilor si principiilor democratiei europene", a adaugat Orban.