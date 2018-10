Mesajele transmise de prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans arata preocuparea fata de tendinta de indepartare a Romaniei de valorile europene si de traseul autoritarist pe care coalitia de guvernare il vrea instaurat in numele unei pretinse reforme in justitie, se arata intr-un comunicat al formatiunii.



“Viorica Dancila a mers la Strasbourg cu mesajele primite de la Liviu Dragnea ca sa traga la raspundere Uniunea Europeana. Premierul a avut un discurs anti-UE si sfidator la adresa institutiilor europene pentru a apara coruptia din Romania si a fost aplaudata la scena deschisa de extremistii anti-europeni. Dimensiunea manipularii incercate astazi de reprezentantii de PSD-ALDE a atins cote care au determinat inclusiv o distantare evidenta din partea grupului social democrat din PE fata de PSD”, transmite senatorul USR Radu Mihail, prezent la dezbaterea din PE.

USR considera ca UE isi doreste o Romanie in sanul familiei europene si sunt dispusi sa salveze dorinta pro-europeana a cetatenilor.



“Am vazut astazi o adunare de fanatici ai PSD si ALDE care au atacat Uniunea Europeana, care si-au etalat masinaria de propaganda, si i-au certat pe oficialii europeni pentru ca le pasa de Romania. Ma tem ca astazi le-a fost acordata ultima sansa celor de la PSD si ALDE sa se opreasca din distrugerea Romaniei. Degeaba a cersit doamna prim-ministru incredere in ce face Guvernul actual. Romanii sufera sub dictatura Dragnea si urmeaza sanctiunile in plan european! Schimbati directia pana nu devine prea tarziu”, a declarat presedintele USR Dan Barna.

USR reitereaza ca lupta impotriva coruptiei este esentiala pentru democratia si parcursul european al Romaniei.