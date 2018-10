”Voi vorbi cu reprezentantii Comisiei de la Venetia sa vedem in ce masura sunt posibile anumite preluari din recomandarile Comisiei, anumite racordari ale normelor juridice la standardele europene. Eu am cateva solutii pe care le am in vedere pentru o posibila ordonanta de urgenta”, a declarat ministrul Justitiei, potrivit News.ro.

In ceea ce priveste dezbaterea din plenul Parlamentului European, Tudorel Toader a spus: ”Sunt unii critici de profesie - orice ai spune, orice ai face, nu este bun, pentru ca asa este bine pentru arcul politic din care fac parte”.

In schimb, Toader a remarcat o schimbare de atitudine la prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

”Am constatat o schimbare de abordare din partea prim-vicepresedintelui, care vrea dialog, care vrea colaborare, care vrea identificarea celor mai bune solutii pentru functionarea sistemului judiciar in Romania, pentru functionarea statului de drept in Romania. (...) In sfarsit Comisia s-a convins ca sunt nefiresti acele protocoale prin care SRI sa colaboreze cu procurorii in efectuarea anchetei penale. Prim-vicepresedintele in mod oficial a facut referire spunand ca climatul a fost deteriorat prin aceste protocoale si cerand oficial ca autoritatile sa vada impactul acestora”, a precizat el.