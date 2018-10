"Prin discursul tinut in Parlamentul European, Viorica Dancila s-a facut inca o data de ras, de data aceasta in fata intregii Europe.

S-a comportat ca o persoana isterica, deformand realitatea, prezentand cu buna stiinta informatii false doar pentru a-l salva pe Liviu Dragnea.

A mintit cu nerusinare ca milioane de romani s-au aflat sub ascultare. Mai avea putin si sustinea ca serviciile i-au ascultat si pe Manfred Weber si Frank Timmermans, la un loc cu intreaga Europa.

Viorica Dancila si-a dovedit ticalosia prin afirmatia ca Jandarmeria a procedat corect in interventia de la protestul din 10 august, uitand sa pomeneasca de cele peste 500 de plangeri penale ale persoanelor gazate si batute la ordinul politic al PSD. Este inca o minciuna care arata cat de mic poate fi un Prim-ministru de carton, papusat individ fara scrupule si disperat ca va plati pentru toate faradelegile comise.

PSD a distrus orice sansa a Romaniei de a scapa de MCV si de a intra in Schengen inca de la suspendarea Presedintelui Basescu in 2012. Prin actiunile sale de acum, inclusiv prin discursul isteric al Vioricai Dancila, este continuata strategia de subrezire a statului si a imaginii Romaniei in Europa.

Romania are nevoie de un Premier care sa-i apere interesele cu argumente si sa promoveze mai mult integrarea in Uniunea Europeana, nu sa defileze cu un discurs scris la ceas de seara de Valcov si Dragnea", a scris Tomac pe pagina sa de Facebook.