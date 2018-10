"Domnule prim-vicepresedinte Timmermans, cu siguranta vom tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia. Azi, ministrul Justitiei, prezent langa mine, va merge la Comisia de la Venetia. Romania este o tara proeuropeana si cu siguranta nu se va abate de la drumul proeuropean si va spune o fosta colega de-a dumneavoastra. Va rog sa aveti incredere in Romania si sa aveti incredere in parcursul european si in respectarea statului de drept in tara mea", a declarat Dancila la dezbaterea de miercuri din Parlamentul European, care are ca subiect situatia din Romania.

Totodata, premierul a precizat ca vrea sa aiba "un dialog constructiv", in folosul cetatenilor romani.

"Trebuie sa aparam cetatenii. Acest lucru il cer si eu si nu am sa ignor vocea poporului, iar martor este larga sustinere populara pe care o avem in Romania. Ascult pe toata lumea de buna-credinta si vreau un dialog constructiv, dar un dialog care sa fie corect pentru Romania si pentru Uniunea Europeana", a afirmat Dancila, potrivit Agerpres.

De asemenea, ea a subliniat ca nu se va abate niciodata de la valorile europene. "Parlamentul European nu este inamicul meu. Am fost europarlamentar noua ani de zile si nu o sa ma abat niciodata de la valorile europene", a mai aratat Dancila.

