"Despre mitingul din 10 august voi spune doar cateva cuvinte. Vad ca este acuzata Jandarmeria Romana pentru ca a intervenit la un miting neautorizat, impotriva unor manifestanti violenti, care au incercat sa ocupe cladirea Guvernului. Nu am vazut aceeasi pozitie fata de evenimentul de saptamana trecuta de la Bruxelles sau fata de alte mitinguri din Franta, Spania, Germania, Marea Britanie, cand fortele de ordine au intervenit cu exact aceleasi mijloace si cu aceleasi proceduri ca cele folosite in Romania. Nu pot accepta sub nicio forma ca Jandarmeria Romana sa fie acuzata de actiuni si proceduri practicate peste tot in Europa", a declarat Dancila la dezbaterea de miercuri din Parlamentul European, care are ca subiect tara noastra.

Totodata, sefa Guvernului a cerut sa nu ii fie interzis Romaniei ceea ce este permis in alte state ale Uniunii Europene.

"In final, va cer urmatorul lucru: nu ii interziceti Romaniei ceea ce este permis in alte state ale Uniunii si nu permiteti ca in Romania sa se intample lucruri de neacceptat in alte state membre. Vrem sa va fim parteneri, dar vrem sa va fim parteneri egali. Nimeni, niciodata, nu va putea intoarce Romania din parcursul sau european", a mai afirmat Dancila.

Dancila: Noile Legi ale Justitiei din Romania le redau judecatorilor independenta

"Noile Legi ale Justitiei le redau judecatorilor independenta. Niciun decident politic nu mai intervine in numirea si revocarea judecatorilor. Independenta e totala, nicidecum restransa si va asigur ca avem buna-credinta si vom tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia", a declarat Dancila, la dezbaterea din Parlamentul European care are ca subiect tara noastra.

Potrivit premierului, in ultimii patru ani, peste 3.000 de magistrati au fost cercetati de DNA, scrie Agerpres.



"Comisia de la Venetia spunea ca, in sistemul sovietic, Parchetul a reprezentat un mijloc puternic de a controla puterea judecatoreasca. In ultimii patru ani, peste 3.000 de magistrati au fost cercetati de DNA. Practic, jumatate dintre magistratii din Romania au avut ani de zile dosare prin care, probabil, au fost influentati sa dea solutii stabilite in afara salii de judecata. Nu o spun doar eu, o spun cu multa ingrijorare asociatiile de magistrati din Romania. Prin astfel de dosare contrafacute au fost inlaturati din functie un judecator al Curtii Constitutionale, un vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, patru judecatori ai Inaltei Curti, mai multi judecatori de instante superioare, un procuror general, un sef de Parchet superior. In final, toti au fost achitati sau dosarele au fost clasate, dar ei au fost inlaturati", a explicat Dancila.

"Exista, totusi, si o parte buna a acestei intalniri. Azi v-am informat pe toti oficial despre abuzurile din Romania. De acum nu se mai pot ignora aceste lucruri, nu se va mai putea vorbi despre Justitia din Romania fara a se vorbi si despre aceste abuzuri, doar daca se face un joc politic, fara nicio legatura cu Justitia. Intrebati-va de ce vi s-au ascuns aceste lucruri. De ce nu v-au spus nimic, daca totul era legitim si legal? Puneti-va aceste intrebari, inainte de a ridica piatra impotriva Romaniei", a sustinut Viorica Dancila.

Dancila, despre rapoartele MCV

Potrivit sefei Guvernului, in baza acestor protocoale "milioane de romani s-au aflat sub monitorizarea serviciilor secrete in numele luptei anticoruptie".



"Exista decizii judecatoresti care arata cum s-au falsificat probe, cum s-au modificat transcrierile unor interceptari pentru a crea vinovatii sau cum erau santajati martorii pentru a depune marturii mincinoase. Nimic despre aceste lucruri in rapoartele MCV. (...) Asta inseamna, mai bine spus, ca acest mecanism si-a ratat menirea pentru care a fost creat", a spus premierul.

"Cer oficial sa ni se spuna cine a redactat rapoartele MCV, cine a furnizat datele si a omis din neglijenta sau din rea-credinta aceste realitati de neconceput in Uniunea Europeana. Daca suntem sinceri, de la aceste abuzuri grave trebuie sa incepem, pentru ca au loc pe teritoriul Uniunii Europene", a conchis Dancila.

Totodata, Dancila a cerut sa se precizeze cine a redactat rapoartele MCV si a omis "aceste realitati de neconceput" in UE.