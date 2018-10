"Referendumul pentru care 3,5 milioane de romani si-au exprimat dorinta de a fi organizat a devenit un prilej pentru denigrarea Romaniei si a romanilor de catre Forumul lui Iohannis. FDGR si-a 'convertit' unul dintre principalii aliati, Biserica Evanghelica, in campania murdara impotriva PSD ce are ca principal scop manjirea cu noroi a imaginii tarii la nivel european.

Dupa ce PSD Sibiu a lansat scrisoarea deschisa cu cele 10 intrebari care, in mare parte, facea referire la motivele pentru care Forumul condus la acea vreme de Iohannis a cerut in instanta recunoasterea ca succesor in drepturi fata de Grupul Etnic German, o organizatie nazista (dupa cum chiar presedintele FDGR, Paul Porr recunoaste) si in cuprinsul careia PSD cere, in numele sibienilor, explicatii despre legaturile FDGR ului cu Biserica Evanghelica, acum asistam la o pozitie a bisericii care se impotriveste referendumului ce sustine familia formata dintre un barbat si o femeie.



Nu degeaba, PSD Sibiu a tras un semnal de alarma pentru sibienii de buna credinta in legatura cu participarea prim-preotului Bisericii Evanghelice din Sibiu la manifestatiile din fata sediului partidului nostru, ci tocmai pentru a scoate la lumina faptul ca reprezentantii Bisericii ar reactiona la indemnul lui Iohannis prin anexa FDGR.

Un exemplu al faptului ca Forumul da dovada de lasitate si se 'ascunde' in spatele atacurilor politice pe care reprezentantii Bisericii Evanghelice le fac la indemnul direct al presedintelui Porr, finul lui Werner Klaus Iohannis, este ca reprezentantii, in loc sa respecte canoanele bisericesti, fac politica si critica partidele si politicile de guvernare. (...)

Oare de ce aceasta reactie a reprezentantilor Bisericii Evanghelice in legatura cu referendumul, un demers pe care PSD il sustine? Poate pentru ca PSD Sibiu a inceput sa puna intrebari ce vor scoate la lumina adevaratele interese si modul in care a fost retrocedata averea uriasa a organizatiei naziste catre Biserica Evanghelica si FDGR?

Iata cateva dovezi, in urma recunoasterii Bisericii Evanghelice ca succesor al Grupului Etnic German: din proprietatea statului roman, Muzeul Brukenthal a ajuns in posesia Bisericii Evanghelice. La fel s-a intamplat si cu Palatul Copiilor din Sibiu, Liceul de Arta, iar exemplele pot continua, patrimoniul retrocedat avand o valoare uriasa.

Revenim asupra scrisorii deschise, un apel al sibienilor la adevar, si cerem inca o data raspunsuri punctuale la fiecare dintre cele 10 intrebari adresate FDGR prin intermediul PSD Sibiu", se arata intr-un comunicat.

