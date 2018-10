USR considera ca este inacceptabil ca statul de drept din Romania sa fie aparat de partenerii externi si nu de reprezentantii institutiilor noastre, se arata intr-un comunicat USR.



"Romania nu este cea a coruptilor pe care i-am vazut aseara la Strasbourg! Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care au macelarit incontinuu justitia si care au intors armele impotriva cetatenilor pe 10 august. Romania este a oamenilor cinstiti care au semnat initiativa Fara Penali, a celor care au protestat pasnic pe 10 august, a celor care lupta pentru o justitie dreapta pentru ca vor sa traiasca intr-o tara europeana", arata presedintele USR Dan Barna.

"Mesajele transmise de Frans Timmermans au fost foarte clare si identice cu cele pe care USR le transmite de cand PSD si ALDE au preluat guvernarea: Comisia Europeana stie foarte bine ce se intampla in Romania.Reactia lui Liviu Dragnea dupa dezbaterea de ieri din Parlamentul European arata ca liderul PSD are un plan de izolare a Romaniei si de indepartare de valorile europene. Dragnea refuza in continuare sa asculte criticile liderilor europeni capturand Romania sub control propriu.

Ignorarea avertismentelor transmise de prim-vicepresedintele Comisiei Europene de catre sefii coalitiei de guvernare si distorsionarea mesajelor acestuia, va face ca Romania sa fie condamnata la subdezvoltare si indepartata de valorile europene sub care Romania a cunoscut prosperitatea si pe care cetatenii romani si le-au insusit", mentioneaza sursa citata.