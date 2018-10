"Pentru cine vrem sa construim un sistem de justitie viabil in Romania? Pentru MCV, pentru institutii, pentru magistrati, pentru politicieni? Evident ca nu. Trebuie sa facem o justitie corecta pentru cetateni. Ei sunt beneficiarii masurilor din Parlamentul European sau din Parlamentele nationale. De la cetateni trebuie sa inceapa orice discutie. Justitia trebuie sa fie garantia ca legile si drepturile cetatenesti sunt respectate, iar cine le incalca va fi sanctionat", a spus sefa Executivului in cadruldezbaterii din Parlamentul European care are ca subiect tara noastra.

In egala masura, prim-ministrul a tinut sa multumeasca pentru invitatia de a vorbi in plenul PE.

"In numele Romaniei, va multumesc pentru invitatie. Spun de la inceput ca nu am venit sa dau socoteala. Am venit pentru ca va pretuiesc si va respect. Cer insa aceeasi pretuire si acelasi respect pentru poporul roman pe care il reprezint", a adaugat ea, citata de antena3.ro.