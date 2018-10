"In mandatul meu o sa avem tren la Otopeni. (..) Deja se lucreaza la implementarea partii de dublare a caii ferate pe aliniamentul existent, deci CFR Infrastructura va construi singur dublarea, inca un segment de cale ferata paralel cu cel care exista, iar din momentul in care va trebui sa devieze catre aeroport, studiul de fezabilitate este gata in mai putin de o luna de zile, solutia care se prefigureaza a fost discutata (...) E vorba de 16 kilometri de cale ferata, dar pentru a putea incrucisa trenurile pe aliniamentul vechii cai ferate se construieste inca un fir, care va coti la dreapta spre aeroport traversand pe deasupra DN 1 si toata infrastructura rutiera. Stiu precis ca in orizontul lui 2020 vom merge cu trenul de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni", a afirmat ministrul Transporturilor marti seara, la Antena 3, potrivit News.ro.

Lucian Sova a mentionat ca in noiembrie va fi terminat studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului care va lega capitala de aeroport, proiect in valoare de de 90 de milioane de euro.