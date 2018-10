"Prim-vicepresedintele a spus cu subiect si predicat faptul ca nici nu intra in discutie problema articolului 7, ca nici nu intra in discutie activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situatie decat Ungaria sau Polonia. Prin urmare, prim-vicepresedintele, repet, a spus foarte limpede: nici nu intra in discutie acest aspect", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3, potrivit Agerpres.

In opinia lui Toader, intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene a fost "constructiva", el exprimandu-si speranta ca aceasta va continua miercuri in aceeasi nota.

"Eu apreciez ca a fost o intalnire foarte constructiva. O intalnire deschisa, o dezbatere, un dialog principial si corect. De ce spun asta? Nu s-a pus problema vreunui repros dintr-o parte sau alta. In primul rand, s-a accentuat nevoia dialogului constant, a colaborarii dintre Guvernul Romaniei, Romania si Comisie, prin prim-vicepresedintele Comisiei, pentru ca, in final, noi avem un parcurs comun, un tel, o obligatie si o dorinta comuna - aceasta constructie europeana, consolidarea statului de drept, ca sa vorbim la modul genera", a afirmat ministrul.

Acesta a precizat ca printre subiectele abordate in cadrul intrevederii s-au numarat ireversibilitatea procesului legislativ si a parcursului european, garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale, protocoalele dintre serviciile de informatii si diferite autoritati judiciare, realizarea recomandarilor din Mecanismul de Cooperare si Verificare, legile justitiei, precum si standardele democratice stabilite de Comisia de la Venetia si pregatirile pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii.

Tudorel Toader a tinut sa puncteze faptul ca Guvernul Romaniei nu a mers la Strasbourg pentru a "primi indicatii".

"Raportul dintre Romania ca stat membru al Uniunii Europene si Comisie este stabilit prin actele de aderare. Noi avem acest Mecanism de Cooperare si Verificare si reafirm faptul ca, la un moment dat, am cerut Comisiei ca fiecare din cele douasprezece recomandari sa fie explicitata, sa stim ce avem de facut, ce avem de indeplinit. Sa nu creada cineva (...) ca venim la Strasbourg si primim indicatii si indicatii. Noi avem un dialog constant, repet, constructiv, ne ajutam, cooperam, colaboram Comisia si Guvernul Romaniei, dar nu venim sa primim indicatii, sfaturi si puncte", a mai spus ministrul Justitiei.