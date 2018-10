"Decimatul inseamna o pierdere mult prea mare. Nu e cazul, dar o pierdere avem. Tot timpul luam in calcul ce ii trebuie populatiei, este atent Ministerul Agriculturii, este atent Guvernul Romaniei. Situatia pe care v-am prezentat-o vine in aceasta directie: de a repopula. In Romania, doar 6,3% din gospodariile populatiei au pierdut efective de porcine, restul exista in Romania si ne ocupam de acest efectiv, intelegand aici ca facem ceea ce trebuie din punct de vedere sanitar-veterinar si organizatoric ca acesta boala sa nu mai cuprinda alte zone si evident vom actiona in consecinta. Fiti linistita ca vom avea carne de Craciun. Anul trecut ati mai pus intrebarea daca vom avea tomate, erati ingrijorata ca nu avem tomate. Erati ingrijorata la un moment dat ca vedeti tomate atat de multe incat se dau si la porci. Eu va spun ca avem grija pentru tara aceasta (...)", a raspuns Petre Daea unei intrebari adresate de o jurnalista referitoare la faptul ca pesta porcina africana a decimat efectivele de porci si ar exista riscul sa nu mai existe carne suficienta pe piata pentru sarbatorile de Craciun, informeaza Agerpres.

Acesta a mentionat ca in prezent pe piata romaneasca este "o abundenta de legume si fructe, la preturi bune".

"Comparand preturile de la noi cu celelalte preturi de la UE, unde eu am fost, preturile in Romania sunt mai mici, iar calitatea este mai buna", a spus ministrul.

Intrebat daca este posibila o restructurare guvernamentala, astfel incat ANSVSA sa fie din nou in subordinea Ministerului Agriculturii, Daea a evitat un raspuns clar, desi in ultima perioada a devenit purtatorul de informatie privind pesta porcina africana. In prezent, ANSVSA se afla in subordinea Guvernului si in coordonarea premierului, prin Cancelaria prim-ministrului.

"In primul rand, eu m-am implicat si ma implic si ma voi implica pentru ca sunt responsabil privind hrana din Romania. Era un sector afectat si era sectorul alimentar afectat, efectivele de suine din Romania si e firesc, ca ministru, sa nu stau departe. De aceea m-am asezat in primul rand al luptei organizatorice si evident avand in stanga si in dreapta mea echipajul tehnic, intelegand aici ANSVSA, medicii veterinari care sunt specialistii, care au lucrat extraordinar de mult, au intervenit in focare, au depistat la timp bolile, cazurile respective si au fost comunicate (...). In concluzie, voi fi alaturi de ANSVSA, nici nu poti sa fii altfel (...). Eu, cu responsabilitatea pe care o am la nivelul Guvernului si la nivelul tarii, nu imi permit sa stau in spatele unor justificari, ci pur si simplu sa merg in actiune directa. Structura ANSVSA este in interiorul structurii statului si ea isi face treaba in functie de atributiunile pe care le au si compun impreuna cu celelalte structuri acest baraj al apararii sanatatii. Este foarte important si trebuie sa apreciati acest lucru! Nici nu trebuie sa bagatelizam sau sa punem anatema nepriceperii pe o institutie care ne apara sanatatea. Toate produsele care sunt in vitrine si pe care le mancam noi zilnic trec prin ochiul, raspunderea si stampila medicului veterinar", a explicat Daea.

El a adaugat ca are o colaborare buna cu ANSVSA si "in actul acesta de cooperare si decizie care a fost luat, il respect si in functie de aceasta decizie imi desfasor activitatea".

Ministrul Agriculturii a fost prezent marti la repornirea statiei de pompare Jilava din cadrul amenajarii de irigatii Berceni-Vidra-Frumusani, care nu a mai functionat de 12 ani.