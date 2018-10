El s-a referit la dezbaterea de marti din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania.

"Apreciez foarte mult ce a spus ministrul de Justitie, sa discutam punctual anumite lucruri, sa vedem daca legile Justitiei pe care noi le-am votat in Parlament (...) sunt in regula. E o decizie a Parlamentului Romaniei. Pana la urma, parlamentarii sunt alesii poporului - vrem nu vrem, asta e. (...) Deci, in momentul in care Parlamentul a votat aceste legi, CCR a spus ca sunt constitutionale din punctul de vedere al Curtii, eu cred ca domnul Timmermans si cu toti cei de la Bruxelles ar trebui sa ne spuna lucruri punctuale cu ce este obstructionata Justitia. Punctual sa ne spuna. (...) Sigur ca Bruxelles-ul este politic si sigur ca PSD este unul dintre cele mai mari partide sau cel mai mare partid dintre toate tarile UE - sigur ca probabil ca nu pica bine la Bruxelles. Si atunci nu cred ca trebuie sa se amestece cineva in treburile interne ale unei tari in momentul in care poporul, prin reprezentantii sai, a stabilit un anumit lucru. Si eu cred ca, din moment ce CCR a spus ca lucrurile sunt constitutionale, este in regula. Si cred ca Bruxelles-ul ar trebui sa fie mult mai atent la toate tarile din UE", a afirmat Stanescu la Parlament, potrivit Agerpres.

Vicepremierul a subliniat ca inca nu a vazut opinia Comisiei de la Venetia si considera ca dezbaterile de la Bruxelles au avut loc sub semnul apropiatelor alegeri europarlamentare.

"Sunt alegeri, nu? Vor fi alegeri de presedinte al Comisiei Europene, de vicepresedinte al Comisiei Europene, sigur ca este foarte interesanta structura Parlamentului European. Sunt social-democrati, socialisti, popularii, verzii, sunt lucruri pe care trebuie sa le discutam, sa nu ocolim subiectul. Inca o data spun, nu ne-a obligat nimeni sa intram in UE si am ridicat mana si am spus: vrem sa intram acolo. Sigur ca acest club select cu totii trebuie sa-l respectam, dar si membrii clubului trebuie sa respecte pe fiecare in parte", a conchis Stanescu.