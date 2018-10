Prezent marti la sediul CSM, Augustin Lazar a fost intrebat de jurnalisti cum comenteaza afirmatiile Timmermans in cadrul unei dezbateri a Comisiei pentru libertati civile a Parlamentului European privind situatia din Romania.

"Declaratiile au fost date in contextul in care sistemul judiciar romanesc este examinat, evaluat periodic, in legatura cu modul in care isi indeplineste obligatiile pe care si le-a asumat prin tratatul de aderare, niste obligatii care sunt examinate prin MCV. De altfel, in aceste zile, expertii Comisiei Europene vin sa evalueze stadiul, modul in care s-au respectat obligatiile respective. Am vazut ingrijorarea prim-vicepresedintelui Timmermans. De fapt, este si ingrijorarea magistratilor romani in legatura cu modul cum au evoluat lucrurile, in mod deosebit aceasta presiune se resimte asupra institutiilor judiciare romanesti (...) Noi suntem la datorie si ne facem datoria", a declarat Augustin Lazar, potrivit Agerpres.

Augustin Lazar a facut referire si la raportul de evaluare a activitatii sale, care ar putea fi facut public, saptamana viitoare, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

"Eu sunt evaluat de 36 de ani. Am avut numai calificativul foarte bine. Intotdeauna mi-am facut datoria asa cum prevede fisa postului de procuror si aceasta mi-a permis sa evoluez pana la aceasta functie de procuror general al Parchetului Inaltei Curti. Intotdeauna m-am straduit sa imi indeplinesc atributiile cu profesionalism si onestitate", a adaugat Lazar.