"N-am facut niciun pas inapoi, eu nu fac pas inapoi. Ceea ce afirm, afirm cu toata convingerea mea si sigur ca imi mentin ceea ce am spus.

V-am spus, nu mi-e frica de nimeni. Nu stiti cati ani am eu. Am implinit 68. Deci nu mi-e frica de nimeni, eu tot timpul ce am avut am spus public, pentru ca n-am nimic in spate sa-mi fie teama si eu de fiecare data ce am crezut eu ca e bine pentru Romania si pentru partid de fiecare data am spus lucrurile cu foarte mult curaj.

Si chiar nu mi-e frica de nimeni. Si asa ca, din partid, chiar daca imi ia cineva carnetul de partid, eu prin structura mea raman tot un om de stanga, tot un membru al Partidului Social Democrat, daca pot spune asa", a spus Stanescu, citat de stirileprotv.ro.