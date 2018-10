"Este un paradox la care sigur ca domnul Timmermans evita sa raspunda sau chiar sa se refere la el - si anume Romania de 11 ani are acest MCV, dar cum se face de nu a vazut existenta protocoalelor, a ingerintelor serviciilor de informatii, a modului abuziv in care au functionat Parchetele - lucruri care au fost semnalate de nenumarate ori. Sigur ca, daca prim-vicepresedintele Comisiei achieseaza la aceste realitati, atunci practic el trebuie sa recunoasca esecul acestui mecanism, sa recunoasca practic incapacitatea Comisiei de a folosi acest mecanism in mod eficient si aducator de rezultate. Si atunci sigur ca domnul Timmermans a preferat sa evite cu multa abilitate de a intra in aceste subiecte si (...) sa o ducem in zona de combatere a coruptiei", a declarat Tariceanu la Parlament, potrivit Agerpres.

El a afirmat ca statul de drept presupune si combaterea coruptiei, "si nimeni nu are alt punct de vedere", dar a adaugat ca "nu asta este problema principala in Romania".

"Combaterea coruptiei trebuie continuata, dar ea nu trebuie sa fie facuta cu desconsidererea normelor constitutionale si legale in vigoare, plecand de la principiul ca putem sa acceptam si daune colaterale. Nu putem sa acceptam acest lucru. Exista un principiu in justitie care spune ca mai bine sa ai 10 vinovati liberi decat sa ai o persoana nevinovata condamnata", a mentionat Tariceanu.

Tariceanu: In Parlamentul European exista jocuri pe mai multe nivele

Referindu-se la dezbaterile din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania, presedintele Senatului a opinat ca acestea au fost marcate de apropierea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare.

"Foarte multi dintre cei care au luat cuvantul cunosc foarte putin sau extrem de superficial subiectele din tara, fac consideratii mai mult sau mai putin categorice care nu sunt justificate de cunostintele superficiale pe care le au. Dar aceste luari de pozitie sunt justificate de campania electorala care se apropie cu repeziciune pentru campania din Parlamentul European, unde exista jocuri pe mai multe nivele - jocurile personale ale parlamentarilor, jocurile grupurilor parlamentare, ale grupurilor politice din PE, cursa pentru viitoarea presedintie a Comisiei Europene. (...) Si, din acest motiv, cred ca dezbaterea ar fi fost mai animata decat ar fi meritat sa fie, avand in vedere ca aceste modificari care sunt propuse in Romania pentru reformarea justitiei au un scop foarte clar - si anume restabilirea independentei justitiei, respectarea principiului separatiei puterilor in stat, scoaterea din acest mecanism a serviciilor de informati care au influentat intr-un mod grav si au distorsionat actul de justitie - deci, pana la urma, reasezarea justitiei in reperele firesti in care trebuie sa functioneze intr-un stat de drept autentic", a afirmat Tariceanu.