Dacian Ciolos, presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, spune ca s-a renuntat la orice urma de responsabilitate politica pentru viitorul Romaniei si a fost lansata campania ROEXIT, prin care se cere retragerea noastra din Uniunea Europeana, fiind evident ca exista un plan bine pus la punct, la care se lucreaza de multa vreme si in care au fost atrasi si oameni de buna credinta cu ajutorul unor false pretexte.

Fostul premier Dacian Ciolos spune ca nimeni din Romania nu a mandatat PSD, pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dancila sau europarlamentarii acestui partid si pe cei de la ALDE sa provoace retragerea tarii noastre din Uniunea Europeana, el invocand luari de pozitii incalificabile pentru un demnitar sau pentru un reprezentant al Romaniei, minciuni si propaganda pe banda rulanta din partea PSD cu un singur scop - acela de a-si scapa clientii politici de raspunderea pentru fraudarea bugetului de stat al Romaniei, scrie News.ro.

"In acest moment, s-a renuntat la orice urma de responsabilitate politica pentru viitorul Romaniei si a fost lansata campania ROEXIT, prin care se cere retragerea noastra din Uniunea Europeana. Este evident ca in spatele ei exista un plan bine pus la punct, la care se lucreaza de multa vreme si in care au fost atrasi si oameni de buna credinta cu ajutorul unor false pretexte. Ii indemn pe toti cetatenii Romaniei sa nu cada in aceasta capcana si sa inteleaga ca tot ce se petrece astazi nu are legatura cu credintele sau cu orientarile noastre politice. In aceste zile, decidem daca Romania va mai fi sau nu parte a Uniunii Europene“, declara Dacian Ciolos.

Membrii fondatori ai Miscarii Romania Impreuna fac apel la romani sa chibzuiasca si sa ia decizia corecta in zilele care urmeaza, aratand ca trebuie salvata Romania, nu marotele inchipuite ale unei clase politice corupte.

"De-a lungul istoriei, Romania a pierdut teritorii, iar romanii au fost despartiti de fratii lor prin cortine de fier trasate aleatoriu. Astazi suntem in situatia de a construi singuri in jurul nostru o cortina de fier, plina de ura si de nemultumire, manipulati de o clasa politica disperata de frica de puscarie. Daca vom alege sa ii salvam pe Liviu Dragnea si pe acolitii sai, vom alege sa ne despartim de fratii si de surorile noastre care au plecat din tara de frica saraciei, impusa chiar de aceasta clasa politica. Vom separa familii, vom desparti parintii de copiii lasati in tara, vom pune o bariera inchipuita intre noi. Membrii fondatori ai Miscarii Romania Impreuna fac un apel catre toti cetatenii tarii noastre pentru a chibzui si a lua decizia corecta in zilele care urmeaza. Ce avem de salvat este Romania, nu marotele inchipuite ale unei clase politice corupte", mai arata reprezentantii Miscarii Romania Impreuna.



Ei mai spun ca cei care cred ca fac un gest de credinta si de salvare a familiilor din ghearele unui pericol inchipuit de manipularea politica trebuie sa inteleaga ca vor izola Romania, vor renunta de bunavoie la castigurile democratiei din ultimii ani pentru a salva averile ilicite ale unor politicieni si vor construi ziduri de trecut intre noi, romanii.

"Nu avem o disputa intre conservatori si progresisti, intre dreapta si stanga. Avem datoria de a decide intre Romania in Europa si Romania in afara Europei, lasata prada unor politicieni corupti si ticalosi", adauga Miscarea Romania Impreuna.