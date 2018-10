"Declaratiile facute ieri in cadrul dezbaterilor din <Comisia pentru Libertati civile, justitie si afaceri interne> a Parlamentului European au umplut paharul rabdarii. Sa te declari ingrijorat de legi ce n-au produs inca vreun efect, de presupuneri si predictii stupide si vadit subiective, dar sa ignori cu nonsalanta rele grave care deja s-au produs, abuzuri concrete, intamplate si dovedite, asta arata ca esti nedemn de functia pe care o ocupi. (Citeste si: Frans Timmermans: Comisia Europeana nu va ezita sa duca guvernul Romaniei in fata instantei cand se va impune)

Ce inseamna 'dreptul la un proces echitabil' cand hotararea de condamnare e data de un judecator obligat sa nu divulge inculpatului si avocatului acestuia, o parte din probe?

Ce inseamna 'dreptul la un proces echitabil', cand se aplica proceduri secrete care deroga sau chiar incalca direct garantiile procesuale prevazute de Constitutie si lege?

Ce inseamna 'independenta magistratilor' cand procurorii sunt subordonati, prin protocoale secrete, ofiterilor de informatii in cadrul unor echipe comune de ancheta penala?

Ce „pasi inainte” au fost facuti cand ai in fiecare an sute de persoane achitate pentru ca 'fapta nu exista' si zeci dintre aceste persoane inainte de a fi achitate au fost si in arest preventiv?

De ce trebuie aparati de lege cei care au incalcat-o?

Cand sustii abuzurile, ar trebui sa ai macar decenta de a nu o face din postura de prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si Comisar european pentru statul de drept si Carta drepturilor fundamentale. Ar trebui sa ai bunul-simt de a nu rosti asemenea absurditati in Comisia pentru libertati civile din Parlamentul European. Ai demonstrat ca nu ai nici una, nici alta.

Noi, in Romania, am mai vazut mentalitati ca a ta. In anii ’50. Sunteti putini, dar in pozitii-cheie ale deciziei. O fosta procuroare, scolita doctrinar in cei mai negri ani ai lui Ceausescu, te aplauda si gandeste ca tine in Parlamentul European. Si mai sunt cativa.

Totusi, de unde atata infatuare, atata aroganta si dispret la un socialist? Acum inteleg de ce in tara ta, partidul tau (Partidul Muncii) nu obtine nici 6% din voturile cetatenilor. Ei te cunosc mai bine decat te cunosc concetatenii mei.

Te-ai acoperit deja de rusine. Demisioneaza, Frans Timmermans! Urgent!", a scris Serban Nicolae pe Facebook.