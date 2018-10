"Romania nu este cea a coruptilor pe care i-am vazut aseara la Strasbourg! Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care au macelarit incontinuu justitia si care au intors armele impotriva cetatenilor pe 10 august. Romania este a oamenilor cinstiti care au semnat #FaraPenali, a celor care au protestat pasnic pe 10 august, a celor care lupta pentru o justitie dreapta pentru ca vor sa traiasca intr-o tara europeana.

Ziua de ieri a fost despre Romania dintr-un capat in altul. Incepand cu avertizarile ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti si continuand cu declaratiile transante ale vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in dezbaterile din Comisia LIBE a Parlamentului European. Am asistat la o lupta purtata de aliatii nostri in numele romanilor, pentru parcursul european si statul de drept din Romania.

De partea cealalta, am vazut un delir. Am vazut o pleiada de afirmatii disperate din partea unor purtatori de cuvant ai coruptiei din Romania, europarlamentari romani mintind si manipuland fara rusine in ciuda evidentelor prezentate de Frans Timmermans si de cei cativa europarlamentari romani ramasi de partea cetatenilor. Din pacate, am vazut un delir care a cuprins si cativa europarlamentari romani liberali care au sarit sa apere coruptia lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

Romania trebuie sa ramana pe drumul catre statul de drept, lupta anti-coruptie si valorile europene. Institutiile europene, aliatii nostri europeni si euro-atlantici reactioneaza la abuzurile PSD-ALDE si la fel trebuie sa o facem si noi, toti cetatenii care nu vrem sa ne intoarcem cu trei decenii in urma. Romania trebuie si va fi salvata! Pana atunci, insa, urmeaza o saptamana de foc. Trag nadejde ca va fi saptamana cea mai grea pentru adevaratul stat paralel – cel al intereselor lui Dragnea si Tariceanu. Maine urmeaza Viorica Dancila", a scris Dan Barna pe Facebook.