"Nimeni din Romania nu a mandatat PSD, pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dancila sau europarlamentarii acestui partid si pe cei de la ALDE sa provoace retragerea tarii noastre din Uniunea Europeana. Am asistat la luari de pozitii incalificabile pentru un demnitar sau pentru un reprezentant al Romaniei. Minciuni si propaganda pe banda rulanta din partea PSD cu un singur scop, acela de a-si scapa clientii politici de raspunderea pentru fraudarea bugetului de stat al Romaniei.

In acest moment, s-a renuntat la orice urma de responsabilitate politica pentru viitorul Romaniei si a fost lansata campania ROEXIT, prin care se cere retragerea noastra din Uniunea Europeana. Este evident ca in spatele ei exista un plan bine pus la punct, la care se lucreaza de multa vreme si in care au fost atrasi si oameni de buna credinta cu ajutorul unor false pretexte. Ii indemn pe toti cetatenii Romaniei sa nu cada in aceasta capcana si sa inteleaga ca tot ce se petrece astazi nu are legatura cu credintele sau cu orientarile noastre politice. In aceste zile, decidem daca Romania va mai fi sau nu parte a Uniunii Europene", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Digi24.