Carmen Dan considera ca protestul din 10 august a fost unul "atipic", interventia Jandarmeriei a fost una graduala, iar manifestatia a avut mai multe "particularitati", si anume, presiune constanta asupra cordonului de jandarmi, plasarea persoanelor agresive in randurile trei-patru in spatele unui "scut" de protestatari pasnici, distragerea atentiei jandarmilor pentru a forta intrarea in curtea guvernului, scoaterea a doi jandarmi din dispozitiv si sustragerea unei arme.

"(Este o ancheta - n.r.) neechilibrata si este lucrul pe care il tot spun de o vreme incoace si aducand si argumente, pentru ca toti ne dorim sa stim ce s-a intamplat", a aratat Carmen Dan, la Romania Tv, adaugand ca sunt trei dosare depuse privind acele evenimente, dintre care unul la Parchetul General si altul la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, potrivit Agerpres.

"Vorbeam si despre acele peste 160 de plangeri ale jandarmilor depuse la acest parchet si nu mi se pare firesc, nu mi se pare normal, nu mi se pare absolut deloc de inteles insistenta cu care se desfasoara lucrurile in ceea ce priveste dosarul in care deja au calitate sefii Jandarmeriei si secretarul de stat de la MAI si acest doar in care nu am auzit sa fie chemata macar o persoana la audieri in conditiile in care eu cred ca lucrul acesta ar trebui sa se intample atat timp cat avem cel putin acele 69 de persoane, cat avem cel putin cele peste 160 de plangeri depuse. Cred ca si in acea zona trebuie sa ne uitam", a opinat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a sustinut ca nu mai crede in coincidente in contextul in care Parchetul General (PG) ancheteaza numai sefii Jandarmeriei.

"Eu nu mai cred in coincidente. Si pentru ca au fost niste momente care pentru mine inseamna ceva: momentul in care chiar in noaptea zilei de 10 august iese presedintele Iohannis si incadreaza toata actiunea jandarmilor ca fiind una violenta si disproportionata, momentul de a doua zi cand ii solicita efectiv procurorului general sa se autosesizeze si sa faca verificari asupra violentelor comise de jandarmi (...). Cunoasteti urmarea: procurorul general chiar se autosesizeaza, din pacate, toata atentia procurorului general este indreptata doar asupra acestui dosar. Si mai spuneam ca poate nu ar fi fost nicio problema daca din randul jandarmilor care si-au depasit atributiile, pentru ca noi am acceptat ca pot exista si astfel de situatii punctuale, ar fi fost identificati sau ar fi fost stabilite vinovatii. Nu s-a intamplat lucrul acesta, pentru ca toata atentia Parchetului General este indreptata catre cei doi sefi ai Jandarmeriei Romane, catre comandantul actiunii si catre secretarul de stat din cadrul MAI", a declarat Carmen Dan.

Carmen Dan s-a aratat convinsa de faptul ca presedintele Klaus Iohannis si-ar fi depasit atributiile.

e", a spus ministrul de Interne.

Ministrul de Interne considera ca presedintele Iohannis s-a antepronuntat in privinta vinovatilor pentru violentele din 10 august.

"Din punctul meu de vedere domnul presedinte s-a antepronuntat, domnul presedinte avea posibilitatea sa ceara absolut orice informatii referitoare la protestul din 10 august, avea dreptul sa solicite lucrul acesta, bineinteles ca sunt convinsa ca dupa ce i s-ar fi pus la dispozitie aceste informatii ar fi fost indreptatit sa-si formeze o parere, poate ca ar fi fost indreptatit si sa o impartaseasca opiniei publice, dar nu chiar in noaptea de 10 august, chiar inainte de finalizarea acelui protest si ulterior asa, stabilind sine die ca jandarmii au fost agresivi, au fost violenti si reactia jandarmeriei a fost una disproportionata, sa solicite procurorului general sa se autosesizeze si pentru noi deja nu mai este nicio surpriza ca orice solicita presedintele Romaniei catre Parchetul General se si executa", a mai afirmat Dan.

Carmen Dan considera ca presedintele Iohannis este in campanie.

e", a sustinut Carmen Dan.

Ministrul a precizat ca MAI a pus la dispozitia PG toate documentele solicitate, toate informatiile detinute, toate persoanele chemate la audieri s-au prezentat in fata procurorilor si 15 politisti au fost pusi la dispozitia procurorului general pentru a ajuta procurorii in administrarea probatoriului in aceasta cauza.

"I-as pune o intrebare directa (...), l-as intreba, poate o sa ajunga aceasta intrebare: are cumva nevoie de sprijinul Ministerului de Interne si pentru celalalt dosar de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1? Noi ii punem la dispozitie resursa umana ca sa ne asiguram ca si acea ancheta intra intr-un ritm firesc si ca si in acea zona exista interes si in sfarsit vom vedea si acele persoane chemate la audieri", a mai declarat Carmen Dan.