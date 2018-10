"Pentru mine in mod clar au fost momente greu de anticipat, mai ales pentru ca am avut o buna comunicare. Cel putin, asa mi-a placut sa cred. Eram doua persoane care se intelegeau bine. A fost surprinzator pentru mine momentul CEx-ului de la Neptun.

Ulterior, eu cred ca am facut bine ca am ales sa nu ii dau raspuns, pentru ca va amintiti turul televiziunilor si modul in care a facut foarte multe afirmatii din cauza supararii. Momentul acelei discutii in CEx a adus un plus. (...) M-am amarat, ulterior, m-am resemnat. Erau momente cand am simtit revolta, sa dau replica, dar am ramas in zona de echilibru", a spus ministrul de Interne, luni seara, la Romania TV, potrivit Ziare.com.

De asemenea, Carmen Dan este de parere ca nu trebuie sa aiba o relatie de prietenie cu Gabriela Firea, ci trebuie sa se gandeasca la institutiile pe care le reprezinta.

"Nu stiu ce s-ar fi intamplat si cat deliciu ar fi pentru cei interesati de genul acesta de momente daca, de fiecare data cand doamna primar spunea ceva, de fiecare data iesea ministrul sa dea replica. (...) Stiu ca a spus ca nu mai poate colabora cu mine. Eu i-am dat replica de atunci ca nu cred ca trebuie sa fim prietene, sa ne iubim, insa trebuie sa ne gandim la institutiile pe care le reprezentam si sa le limitam la a colabora institutional", a spus Carmen Dan.