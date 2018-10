"MCV a fost o anexa a clauzei de salvgardare inclusa in Tratatul de aderare a Romaniei la UE. Acest mecanism a avut rolul de a oferi eficienta acelei clauze si totodata sa se evite activarea. Dar clauza a expirat la 1 ianuarie 2010. Daca discutam strict juridic, din acel moment MCV nu mai are nicio baza legala in dreptul UE, dar vad ca in continuare se vorbeste despre MCV. Eu cred ca ar trebui sa se puna capat acestui mecanism, pentru ca din pacate MCV nu a vorbit niciodata pana acum despre abuzuri, despre incalcarile drepturilor fundamentale ale cetatenilor romani si despre ceea ce s-a intamplat cu adevarat in campul tactic, asa cum spunea domnul Dumbrava", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, pentru Antena 3, potrivit Agerpres.

Declaratiile au fost facute in contextul in care luni s-a desfasurat o sedinta extraordinara a Comisiei LIBE a Parlamentului European, in cadrul careia a avut loc un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la situatia din Romania.

Dragnea a precizat ca in prealabil membri ai Comisiei Europene si europarlamentari au fost informati cu privire la "derapaje ingrozitoare ale statului de drept si violari ale drepturilor omului comise in numele luptei impotriva coruptiei", fiindu-le prezentate dovezi in acest sens.

"Nu am simtit noi nicio dorinta de cooperare din partea Bruxelles, asa cum trebuia sa fie. Era o obligatie din MCV, pentru a se combate aceste derapaje. S-a atras atentia Comisiei asupra unor inexactitati factuale din MCV si nu au fost corectate. Sefii serviciilor secrete care au comis abuzuri, intervenind direct in procesul judiciar, au fost decorati de diferite state. Magistratii care au condamnat pe baza de informatii sau procurori care au dus dosarele in instanta cu probe falsificate au fost chiar decorati si laudati de unele state membre. Ne intrebam de ce au fost decorati? Pentru ca s-au reinviat procedeele fostei politii politice comuniste, adica Securitatea? Eu nu cred ca cei care au vorbit in aceasta seara stiau exact situatia din Romania, stiau exact legile justitiei, stiau exact ce s-a intamplat la protestul neautorizat din 10 august", a spus liderul PSD. ,