"De cate ori s-a lansat aceasta tema a remanierii am vazut cu totii multe liste. Evaluarea ministrilor este apanajul premierului, stiu ca face aceasta evaluare. Nu am intrebat cand se va finaliza. Noi am trimis la Guvern toate informatiile. Prioritar este programul de guvernare. Nu as putea spune ca am o temere, eu intotdeauna am privit aceste lucruri cu detasare. Nu este o miza personala ci decat dorinta de a-mi indeplini mandatul cat pot de bine", a declarat Carmen Dan, potrivit Dcnews.

Chestionata daca vede necesara o remaniere a Guvernului Dancila, raspunsul lui Carmen Dan a fost unul pozitiv.

"Cred ca este necesara o evaluare si sunt suficiente luni de mandat pentru ca primul ministru sa fie interesat sa faca o astfel de evaluare si, bineinteles, daca considera ca sunt lucruri care trebuie indreptate, sa si propuna masurile necesare. [...] Eu am o comunicare buna cu primul ministru, ea ramane in sfera institutionala cand suntem la Guvern, dar nu ascund faptul ca ne cunoastem foarte bine, insa relatia noastra este una corecta si ma bucur ca avem un premier foarte receptiv", a afirmat ministrul de Interne.