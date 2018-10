"In judetul Satu Mare am avut 12.500 de semnaturi, 7.600 doar in localitatea Satu Mare. Rata de succes este de 93-94%, aproximativ, inca nu am reusit sa finalizam. Am intampinat atat probleme, cat si oameni din pacate incapabili sau delasatori care nu stiau, nu voiau, desi legea le spune, trebuiau sa stie. Nu au mai avut de a face cu asa ceva. Situatii mai speciale am avut doar la Carei, foarte multe semnaturi anulate pe simplul motiv ca nu au adresa acolo. Doar persoana respectiva poate face contestatie", a afirmat Daniel Kalman.

Potrivit acestuia, la Carei rata de succes a fost de 70%.

"Am avut cazuri in care primarii nu cunosteau, au trebuit sunati de noi, sa le spunem legea, sa o caute, dupa care s-au conformat, au inteles ca este obligatia lor, nu este doar dorinta noastra de a le da de lucru", a mai spus acesta, potrivit Agerpres.