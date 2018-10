Olguta Vasilescu a punctat ca Universitatea din Craiova este deschisa parteneriatelor cu mediul de afaceri si a fost printre primele universitati care si-au corelat oferta educationala cu piata muncii.

"Am fost absolventa a acestei universitati si ma bucur ca de la an la an, atat prestigiul, cat si valoarea acestei universitati creste. Ma bucur sa constat ca este deschisa universitatea catre parteneriatele cu mediul de afaceri si in fiecare an este Ford-ul aici, alaturi de noi. Ma bucur sa constat faptul ca ati fost printre primele universitati din Romania care v-ati corelat oferta educationala cu piata muncii. Noi in prezent lucram la un studiu, Ministrul Muncii impreuna cu Ministerul Educatiei, la solicitarea Consiliului National al Rectorilor, prin care incercam sa descoperim meseriile viitorului astfel incat sa il punem la dispozitia tuturor universitatilor si in cativa ani sa stim ca generatiile care incep acum, (...) vor avea cautare pe piata muncii", a pus Olguta Vasilescu, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a subliniat ca sanatatea si educatia au constituit prioritati pentru Guvern in ultimii ani, aratand ca au crescut salariile cadrelor didactice, au fost dublat bursele studentesti si studentii pot circula gratuit pe CFR.



"In acelasi timp as vrea sa va asigur ca si guvernarea a fost orientata in ultimii ani catre prioritatile nationale, catre sanatate si catre educatie, astfel incat au crescut salariile cadrelor didactice si vor creste de la an la an. De asemenea, au fost dublate bursele studentesti, a fost asigurat gratuit transportul pe CFR pentru studenti, a aparut Legea internship-ului pe care vad ca o folositi din plin si bineinteles ca toate lucrurile acestea nu se vor opri aici", a mai declarat ministrul Olguta Vasilescu.