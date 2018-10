"Noua lege a pensiilor!

De mai bine de un an, in spatiul public se fac dezbateri lungi legate de noua lege a pensiilor si acesta este un lucru foarte bun. Totusi, in aceste dezbateri inundate de cuvantul „echitate”, de putine ori se vorbeste despre pensiile speciale.

Asa cum declara Doamna ministru Lia Olguta Vasilescu, noua lege are ca principal obiectiv restabilirea echitatii in sistemul de pensii de stat. De acord, dar...

Este greu de acceptat expresia „echitate” cand principiul contributivitatii nu functioneaza pentru toti pensionarii, mentinandu-se pensiile speciale. Din pacate, mentinand sistemul special de pensii, proiectul noii legi mentine furtul din banii publici in favoarea unor categorii bine selectate, alese sa sustina prin vot perpetuarea la putere a PSD-ului.

PS - Sunt de acord ca unele meserii au un nivel ridicat de privatiuni, dar pentru asta salariatii sunt rasplatiti cu stagii complete de cotizare reduse, putandu-se pensiona la varste de 40 – 50 ani si nu la 65 ani", a scris Traian Basescu pe Facebook.