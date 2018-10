"Sunteti o institutie de invatamant superior de elita si formati studenti carora le urez cariere de succes in tara, mai ales in aceasta perioada este mare tentatia de a pleca in strainatate dupa terminarea facultatii. Dar, dragi studenti, Romania nu se poate transforma in bine sau in mai bine decat prin implicarea noastra, a tuturor, aici, in tara. Sunt convins va daca puneti in practica competentele dobandite aici veti reusi sa faceti diferenta in ceea ce priveste modul in care va arata Romania de maine", a spus Iohannis la evenimentul dedicat Centenarului Marii Uniri si aniversarii a 205 ani de la infiintarea primei clase de inginerie in limba romana, care a avut loc in Aula Magna "Carmen Sylva" a Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi.

Presedintele Iohannis a adaugat ca la nivel national este nevoie de o implicare mai mare a autoritatilor locale pentru a creste corelarea dintre oferta de specializari in invatamantul superior tehnic si piata muncii.

"Astazi exista o cerere ridicata de absolventi ai universitatilor tehnice in aproape toate ramurile economiei. Sper ca absolventii institutiilor dumneavoastra vor avea ocazia sa participe la dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, energetice si agricole de care Nord- Estul tarii are atata nevoie, pentru a putea reduce in ritm accelerat decalajele acumulate, din pacate, mai ales in ultimele decenii", a mai spus Iohannis.