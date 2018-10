"Deschidem impreuna un nou an universitar si impartasim emotia acestui moment special, prilejuit de celebrarea Centenarului Marii Uniri. (...)

In viitor, evolutiile economice vor depinde cu atat mai mult de investitiile in educatia de varf si in cercetare.

Timpurile se schimba si, in mod normal, ar trebui sa fim pregatiti sa le facem fata.



Din nefericire, realitatea ne demonstreaza ca nu suntem. Spre exemplu, in domeniul cercetarii si inovarii se fac pasi inapoi, prin modificari care risca sa blocheze performanta si cresterea competitivitatii economice, cu impact negativ pe termen lung asupra bunastarii sociale.



Instabilitatea legislativa si lipsa unei directii clare in educatie m-au determinat sa lansez proiectul „Romania educata”, ale carui concluzii vor fi prezentate public in curand. Sunt rodul a peste doi ani de consultari, discutii si dezbateri care au adus laolalta principalii actori din educatie.

Una dintre conferintele principale din cadrul proiectului, pe tema invatamantului profesional si tehnic, a avut loc chiar aici, la Universitatea Tehnica din Iasi.

Dincolo de educatie, pentru a-si valorifica intregul sau potential, Iasiul are mare nevoie si de infrastructura care sa-l transforme intr-un important oras european. O autostrada care sa lege Moldova de restul tarii si de reteaua pan-europeana de autostrazi este, de aceea, absolut necesara.

Mai mult, neglijarea infrastructurii deja existente trebuie sa inceteze. Este inadmisibil ca distanta dintre Bucuresti si Iasi sa fie strabatuta cu trenul in aproximativ sase ore si jumatate, semnificativ mai mult decat in urma cu 20 de ani.



Toate aceste elemente: predictibilitate legislativa, o viziune coerenta si de lunga durata in educatie si in cercetare si investitii sustinute pentru acoperirea deficitului de infrastructura pot contribui decisiv la recastigarea de catre Iasi a rolului sau istoric de capitala regionala si pol european de dezvoltare.

O asemenea evolutie nu poate fi imaginata fara contributia dumneavoastra, profesorii, studentii si cercetatorii ieseni, care astazi va pregatiti de un nou an de activitate.

Cred cu tarie ca inceputul celui de-al doilea secol de existenta a Romaniei ca stat national unitar trebuie sa fie dedicat reducerii decalajelor existente fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene si descatusarii potentialului creativ al poporului roman. (...)

In incheiere, as dori sa felicit mediul universitar din Iasi pentru unitatea de care da dovada in acest an aniversar, cu o semnificatie deosebita pentru Romania!

Acesta este exemplul pe care cred ca intreaga societate il asteapta. Felicitari si la multi ani de excelenta de acum inainte!", se arata in discursul sefului statului.