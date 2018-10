"Veti lucra intr-un domeniu esential pentru Romania.

Dezvoltarea noastra ca societate trebuie gandita in jurul a doi piloni – Sanatate si Educatie. Ca prim-ministru am abordat Sanatatea si Educatia ca prioritati de guvernare. (…) Domeniul medical se confrunta cu probleme acumulate in multi ani. (…) Actuala coalitie si Guvernul pe care il conduc investesc in Sanatate", s-a aratat in mesajul sefei Executivului adresat studentilor prezenti la ceremonie, potrivit europafm.ro.