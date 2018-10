"Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui Raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului European. Peste putin timp va fi definitivat si Raportul Comisiei de la Venetia.

In aceste conditii, cer PSD si ALDE sa dea inca de astazi un semnal politic clar ca se opresc din agenda personala a liderilor lor si urmeaza parcursul european!

Singura solutie acceptabila politic in acest moment este o OUG prin care sa se amane intrarea in vigoare a tuturor modificarilor la legile justitiei!

Dupa ce Raportul final al Comisiei de la Venetia va fi facut public, textele de lege vor putea fi repuse in dezbatere incepand cu dispozitiile cele mai controversate, cele care afecteaza grav independenta sistemului judiciar.

Punctez din nou: legislatia privind sistemul judiciar are nevoie de imbunatatiri, dar nu in folosul unor lideri de partid sau al acolitilor acestora, ci in spiritul dreptatii si al unei democratii autentice si conforme cu traditiile constitutionale comune ale statelor membre UE.

PNL niciodata nu a girat absurditatile dorite de coalitia PSD - ALDE pentru sistemul judiciar si a incercat prin toate instrumentele legale sa se opuna si sa evidentieze disfunctionalitatile majore create de o lege proasta.

Reprezentantii PNL vor cere in cadrul Comisiei comune speciale schimbarea modului de lucru impus pana acum de PSD, realizarea de studii de impact, disparitia procedurilor haotice si netransparente, a politicii “pumnului in gura“ si deschidere catre asociatiile profesionale din domeniu.



De asemenea, PNL va depune din nou amendamentele prezentate in cursul dezbaterilor de pana acum, in conditiile in care multe dintre acestea se coreleaza cu recomandarile expertilor internationali. Punctele principale vizate de amendamentele PNL, conform observatiilor Comisiei de la Venetia, vor fi urmatoarele:



Mentinerea in sistemul de numire si demitere a procurorilor de rang inalt a presedintelui Romaniei si a CSM, cu scopul de a echilibra influenta ministrului Justitiei;

Reconsiderarea propunerii de infiintare a Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor;

Abandonarea sau clarificarea conditiilor in care procurorii de rang inalt au posibilitatea sa invalideze solutiile date de procurorii care instrumenteaza dosare;

Renuntarea la schema de pensionare timpurie a magistratilor, precum si la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul INM, o sursa certa a unei adevarate crize de resurse umane in sistemul judiciar;

Abandonarea modificarilor care permit promovarea efectiva la instantele si parchetele superioare in baza unor criterii subiective;

Corectarea si clarificarea dispozitiilor care privesc raspunderea materiala a magistratilor.

PNL se va aseza din nou la masa dezbaterilor pe legile justitiei, dar cerem un exercitiu serios si profesionist! Nu ca pana acum!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.