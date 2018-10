"In acea noapte, Iohannis a pus o postare. El a dat semnalul. A vrut sa dea doua semnale, sa timoreze Jandarmeria si sa le spuna protestatarilor violenti: stati linistiti ca nu patiti nimic si continuati, veniti si a doua zi, stati cate zile este nevoie pentru a va atinge obiectivul stabilit si anume de a ocupa guvernul, de a da jos guvernul prin violenta. Deci nu are rost sa mai facem tot felul de investigatii. E clar ca de acolo a pornit. De ce se intentioneaza asta? S-a tot discutat in ultima perioada ca se mai doreste organizarea unui miting, tot violent probabil, undeva la sfarsitul lunii octombrie, mergand pe ideea ca jandarmii care sunt deja anchetati, care sunt pusi sub acuzare sunt timorati si atunci sa poata sa faca ce vor. Cred ca asta e intentia lui Klaus Iohannis. Adica ceea ce a facut este o lovitura puternica impotriva unei institutii a statului care asigura ordinea publica si care apara institutia statului", a mentionat social-democratul la Romania TV.

Al treilea om in stat a tinut sa sublineize ca nu sustine actiuni violente din partea jandarmilor din senin.



"Nu am vazut, sau cel putin nu a aparut pana acum, ca procurorii sa fie interesati sa cerceteze, sa vada informatiile care au aparut in spatiul public despre finantari externe, despre tabere de instruire a protestatarilor violenti. Am vazut ca procurorii in Romania de ani de zile se autosesizeaza de la o jumate de mail, sau de o declaratie a unuia de 10 secunde la televizor si niste actiuni de asemenea anvergura, care pot fi extrem de periculoase pentru statul de drept si pentru ordinea constitutionala in Romania si pentru stabilitatea acestei tari, asta nu le trezeste o ingrijorare? Adica astea nu sunt periculoase, nu se pot autosesiza?", a adaugat el, citat de stirileprotv.ro.