"Noi avem obiective mari de atins in continuare. Avem doi ani foarte importanti care urmeaza si aceasta toamna, care este foarte importanta, sa mentinem guvernarea. Este nevoie de orice membru de partid, de orice lider de partid. Depinde de fiecare cum isi va gestiona prestatia in perioada urmatoare. Daca va intelege ca dincolo de planuri, ale lor sau ale altora din afara partidului, este mai important ce facem cu aceasta tara, sunt bineveniti. Daca vor continua cu aceasta atitudine, cu tot felul de intalniri secrete, nesecrete, intalniri cu Dumbrava de la SRI sau cu altii, comunicari cu Iohannis sau nu, este problema lor, dar nu vor mai face parte din echipa, pentru ca o echipa mobilizata si organizata ca in 2016 nu poate functiona si sa obtina un rezultat foarte bun decat daca actioneaza 100% coerent si foarte determinat", a spus el, pentru Romania Tv, potrivit stiripesurse.ro.

Cu privire la membrii de partid care lanseaza critici in spatiul public, fara sa le puna in discutie in primul rand in cadrul PSD, Dragnea a spus ca, in cazul acestora, se vor aplica prevederile din statut.

"Eu sper sa nu ajungem acolo. Se va aplica statutul, dar fara ezitare. (...) O sa ne uitam cu atentie in statut, pentru ca asta inseamna un partid democratic. Nu poti sa clamezi democratia in partid, care ti se pare tie ca e incalcata - in conditiile cea mai mare parte din decizii au fost luate de altcineva si nu de mine, nu ma derobez - deci nu poti sa clamezi asta doar cand iti convine. Pana la urma, CEx este intre congrese o structura de decizie foarte importanta. Este toata tara reprezentata. Nu poate unul sa fie mai membru in CEx decat altii si nu poate unul sau doi-trei-patru-cinci-sapte-opt sa loveasca in permanenta partidul si sa puna sub semnul intrebarii stabilitatea coalitiei si stabilitatea guvernarii. Asa ceva nu mai poate fi acceptat si nu va mai fi acceptat. Eu nu dau ultimatum-uri. Eu doar spun ceea ce s-a discutat in zilele de dinaintea si de dupa CEx, pentru ca primarii nostri, de exemplu, vor ca acest guvern sa ramana si continue acel program care este extraordinar", a precizat Liviu Dragnea.