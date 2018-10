"Am stabilit cu doamna prim-ministru Dancila sa vorbim saptamana aceasta dupa ce se intoarce de la Strasbourg. In mod normal, e concentrata pe ce se va intampla acolo si, dupa ce se intoarce, vom discuta si vom stabili de principiu cand sa convocam Comitetul Executiv National, unde se va analiza activitatea fiecarui ministru si colegii nostri isi vor spune punctul de vedere", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV.

Intrebat daca exista deja o lista neagra, liderul PSD a replicat: "Nu. Din cate stiu eu, nu. Pentru ca ar insemna sa pui tinte anume si apoi sa gasesti argumente".

Dragnea a precizat ca se lucreaza la o evaluare a ministrilor, urmand ca si membrii CEx sa se pronunte in sedinta despre activitatea acestora.

"Se lucreaza la aceasta evaluare, doamna prim-ministru a decis asta, nu stiu cui a cerut sa faca evaluarea, dar si colegii nostri din Comitetul Executiv National de la PSD au si ei propria evaluare. Pe langa alte lucruri, o calitate obligatorie pe care trebuie sa o aiba un ministru este comunicarea, pentru ca foarte multi au spus ca este o gluma, si doamna prim-ministru le-a spus mereu ca trebuie sa comunice, dar nu pentru ca este o dorinta asa, fara argumente. Romanii au nevoie sa fie informati, este obligatoriu sa ii informezi pe romani pentru ca pentru ei guvernezi. (...) Daca tu nici macar comunicarea nu esti in stare sa o gestionezi, inseamna ca ai o problema. Orice ministru, in orice guvern din lume, care se doreste sa fie performant, trebuie sa comunice, clar si de cate ori este nevoie", a spus liderul PSD.

El a aratat ca unii ministri au comunicat "cam impinsi de la spate".

", a afirmat Dragnea.

Liderul PSD a mai spus ca sunt unele ministere unde este nevoie de 12 semnaturi inainte de cea a ministrului pentru adoptarea unor ordonante sau hotarari, in opinia sa un guvern neputand functiona asa.

"S-a vazut cu ochiul liber in ultimele opt luni de zile cine a comunicat, cine n-a comunicat, dar nu numai comunicarea este o problema, adica trebuie sa vedem si daca acolo s-au intarziat niste masuri, sunt unii ministri, din pacate, care nu pot sa treaca de robia in care i-a dus unii functionari. Am vazut initiative de ordonante sau de hotarari de guvern la un minister unde trebuiau sa semneze inaintea ministrului 12 functionari, sefi de directii, de servicii. Un guvern nu poate functiona asa. Ritmul impus de noi in programul de guvernare este un ritm alert. Nu se pot scoate acte normative de pe o zi pe alta, dar nici sa stea o luna sau o luna si jumatate. Si atunci, anumite actiuni care trebuiau luate mai devreme, au fost luate mai tarziu si sunt si acum in intarziere", a mai declarat Dragnea.