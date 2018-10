"Societatea romaneasca are nevoie astazi, mai mult ca oricand, de intelepciunea, cumpatarea si generozitatea parintilor si bunicilor nostri. Experienta lor de viata, memorie vie a framantarilor sociale si grijilor personale, este un pretios factor de echilibru. Maturitatea si daruirea lor sunt indemnuri puternice la unitate si solidaritate, atat de necesare noua, romanilor, in An Centenar.

Parintii nostri au construit cu rabdare, pricepere si loialitate Romania Centenara. Ne-au aratat drumul corect catre un viitor mai bun, mai prosper, ne-au invatat sa ne ajutam semenii, sa ne iubim tara, sa ne aparam interesele nationale, sa ramanem loiali traditiilor si valorilor morale.

Ei au avut un rol esential in definirea Romaniei de astazi si continua sa aiba un cuvant greu de spus in transformarile Romaniei de maine.

Parintilor si bunicilor, seniorilor nostri le datoram recunostinta si respect. Avem datoria morala sa le pastram demnitatea si sa le oferim zile linistite.

In mandatul actualei coalitii de guvernare, am luat masuri pentru a le asigura venituri mai mari si acces mai facil la servicii de sanatate. Pensiile s-au majorat in trei etape, ultima incepand cu 1 iulie anul acesta, iar in perioada imediat urmatoare vom promova un nou proiect al legii pensiilor, menit sa continue majorarile veniturilor persoanelor in varsta, pentru a le oferi o viata mai buna, se arata in comunicatul transmis de Viorica Dancila.

Mai sunt insa multe de facut si am incredere ca impreuna le vom face! Am convingerea ca unitatea si solidaritatea ne vor da putere si inspiratie pentru un viitor mai bun! Doresc seniorilor romani sanatate, zile senine si ”La multi ani!"