“La un moment dat, in aceasta tara trebuie data amnistie. Nu stiu cand. Peste un an, peste doi, cand vor dori Parlamentul sau Guvernul. Pentru ca nu mai vorbim de alte abuzuri. Miile de magistrati carora li s-au facut dosare penale, credeti ca ei au judecat sau judeca doar dupa propria constiinta si doar dupa probe, dincolo de orice indoiala rezonabila? Eu cred ca nu”, a spus Dragnea, potrivit stirileprotv.ro.

Chestionat daca isi doreste ca un astfel de act normativ sa fie dat in timpul guvernarii PSD, Dragnea a spust ca acest lucru este la latitudinea partidului, a coalitiei si a Guvernului.

“Nu stiu, cand considera partidul, cand considera coalitia, cand considera Guvernul ca ar trebui data si prin ce modalitate. S-a tot vorbit ca vreau eu, neaparat, pentru mine. Nu, nu pentru mine vreau. Daca e doar pentru mine, sa dea o amnistie in care sa ma excluda pe mine. Dar raspunsurile la niste intrebari dureroase inca nu sunt date. Ce se intampla cu condamnarile care au fost date pe probe falsificate? Oameni care stau in puscarie, nevinovati, pe baza unor probe administrate ilegal? Ce se intampla cu toate dosarele si procesele si sentintele date in baza protocoalelor secrete, care nu sunt legale si nu sunt constitutionale?”, a aratat liderul social-democratilor.