"Primaria Capitalei declara ca mediul si protectia mediului sunt o prioritate pentru ea, dar in fapt acest lucru nu este deloc adevarat. Pe de o parte, Directia de Mediu este subdimensionata si oamenii de acolo se plang ca nu fac fata cu organigrama pe care o au la toate problemele de mediu din oras, iar pe de alta parte, proiectele care sunt aprobate in Consiliul General stau intr-un sertar si nu se misca. Vorbim de proiecte care sunt aprobate in acest mandat, sub administratia Firea, si care efectiv nu sunt puse in practica. Spre exemplu, vorbim de un protocol incheiat intre Primaria Municipiului Bucuresti, Asociatia Peisagistilor si Universitatea de Agronomie din Bucuresti, care ar trebui sa aduca un fel de ghid al protejarii spatiilor verzi si al armonizarii politicilor de mediu pentru spatiile verzi, un grup de lucru care sa se formeze la nivelul Primariei Capitalei. Nu s-a intamplat nimic, de doi ani de zile proiectul este aprobat si zace intr-un sertar. Un alt proiect este cel al unui protocol intre Primaria Capitalei si Parcul Natural Vacaresti. Un proiect foarte important, aprobat de doi ani. Nu se intampla nimic", a declarat el, potrivit Agerpres.

Consilierul municipal a facut referire si la hotararea CGMB care prevede un protocol de colaborare intre Municipiul Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea", in vederea demararii proiectului Centura Verde a orasului.

"De un an de zile proiectul zace la sertar, nu se misca nimic in aceasta privinta. Sunt probleme foarte grave in Bucuresti si nu se face nimic pentru rezolvarea lor. Este o inertie, o lentoare in aplicarea solutiilor", a declarat el.

Gadiuta, care e membru in Comisia pentru Ecologie si Protectia Mediului, a mai precizat ca in cadrul sedintelor acestei comisii 90% din timp este ocupat cu avizarea diverselor defrisari pe raza Capitalei.

"Vin proprietari, care vor sa construiasca, de la proiecte imobiliare mari pana la proiecte mici - un gard, o intrare noua - si se defriseaza. Iar comisia in loc sa se ocupe cu discutia unor proiecte pentru Bucuresti si colaborarea cu Directia de mediu din cadrul Primariei - pentru ca ar trebui sa fie o colaborare intre Consiliul General si Primarie, in vederea rezolvarii acestor probleme - se ocupa cu defrisarea pe raza Bucurestiului. Efectiv dupa aceste sedinte, in loc sa spunem ca am lucrat la niste proiecte pentru Bucuresti si am venit cu solutii, spunem ca vom avea in urma lor mai putini copaci in Bucuresti", a precizat el.

Membrii USR vor prezenta Primariei o lista cu toate terenurile care figureaza ca spatii verzi.

Consilierul municipal a apreciat ca este importanta implicarea cetatenilor si a spus ca reprezentantii USR vor initia campanii pentru a-i invata pe bucuresteni sa faca sesizari catre organele abilitate si Primaria Capitalei. El a mai precizat ca membrii USR vor prezenta Primariei o lista cu toate terenurile de dimensiuni mici care figureaza ca spatii verzi, dar in practica sunt maidane, fiind transformate in parcari sau depozite de deseuri. Gadiuta a adaugat ca in cazul in care pe aceste suprafete nu exista copaci, i se va cere Primariei sa se implice in solutionarea acestei probleme.

Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa in care deputatul Nicusor Dan, reprezentanti ai Asociatiei Salvati Bucurestiul si ai Fundatiei Eco-Civica, au declarat ca aproximativ 150 de hectare de spatii verzi sunt in pericol de a fi defrisate in baza planurilor urbanistice zonale din sectoarele 3, 4 si 6, care au fost sau urmeaza sa fie supuse aprobarii Consiliului General al Capitalei.