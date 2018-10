"In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de socialisti, insa eu provin din familia popularilor europeni care sunt crestin democrati si care incurajeaza familia. Deci, voi merge la vot pentru un DA, familia formata dintr-un barbat si femeie.

Din punct de vedere politic raman un om de dreapta, insa, pe de alta parte, trebuie sa va spun ca am vazut discutii legate de Constitutie, ca n-ar permite modificari care reduc potentiale drepturi, asa este, numai ca tot in Constitutia pe care o invoca cei care vorbesc de un referendum care nu ar fi tocmai constitutional, deci tot in aceeasi Constitutie a Romaniei, scrie ca tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte prevaleaza (...) asupra dreptului intern", a declarat fostul presedinte, la Romania TV, potrivit Hotnews.ro.