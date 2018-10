"Daca venim la conflictul din 10 august, ce poate dezbate Parlamentul European atata timp cat evenimentele se afla in ancheta organelor de ancheta ale statului roman? Nimic. Ar fi un abuz extraordinar sa se intample asa ceva. Statul roman a reactionat la evenimente, face ancheta, ca o face mai bine sau mai prost, este o alta socoteala. Dar nu poate veni Parlamentul European, saptamana viitoare, sa ia in discutie un caz in ancheta", a afirmat Traian Basescu, sambata seara, la Romania TV.

Potrivit senatorului PMP, "se urmareste un joc", prin faptul ca exista trei dosare legate de evenimentele din 10 august si recomanda Parchetului General sa preia investigatia.

"Convingerea mea este ca nu vor scapa huliganii, nu vor scapa neanchetati, pe de o parte. Pe de alta parte, ma intreb, avand in vedere ca este un caz atat de important pentru toti romanii sa stim ce s-a intamplat acolo, ma intreb de ce avem cazuri dispersate intre ei, dosare pe entitati, Sectorul 1, Parchet General, DIICOT. Parchetul General are dreptul prin lege sa preia de la structurile inferioare orice investigatie. De ce nu se face un singur dosar? Chiar faptul ca se lasa in trei dosare, poate o sa mai apara si un al patrulea, arata ca se urmareste un joc. Ori nu e in regula. E prea important dosarul ca sa nu fie preluat de Parchetul General si cu asta se inchide subiectul. E un tratament egal pe tot evenimentul", a mai spus Traian Basescu.

In ceea ce priveste vizitele premierului si ale presedintelui Romaniei la Bruxelles, Basescu a afirmat ca Klaus Iohannis "merge la Bruxelles premergator preluarii mandatului, preluarii presedintiei Uniunii Europene, iar doamna Dancila merge chemata de Parlament, (...) i se vor pune intrebari si va da raspunsuri".

Pozitia presedintelui Iohannis, la Bruxelles, vizavi de situatia din tara este extrem de importanta.

"Premierul roman nu se va afla la Bruxelles in situatia in care s-a aflat premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru ca Parlamentul European nu a intocmit un raport in ce priveste Romania, ci europarlamentarii asteapta niste raspunsuri de la Viorica Dancila. Deosebirea intre cele doua prezente, Viktor Orban si Dancila, este ca pentru doamna Dancila nu este intocmit un raport, ca sa fie votat de Parlament. Este o dezbatere uzuala. Europarlamentarii au curiozitati (...) si, conform uzantelor, acestor curiozitati nu le poate raspunde in plenul Parlamentului decat prim-ministrul", a afirmat Traian Basescu.

Potrivit fostului sef al statului, "pozitia presedintelui Iohannis, la Bruxelles, vizavi de situatia din tara este extrem de importanta, este decisiva, ca sa clarificam lucrurile."

Traian Basescu i-a sfatuit pe reprezentantii Romaniei sa nu mearga "cu aroganta" la Bruxelles, criticandu-l pe premierul ungar, Viktor Orban, pentru felul in care a vorbit in Parlamentul European.

"Viktor Orban nu si-a servit tara, s-a servit pe el pentru consumul intern, dar nu a schimbat, prin discursul si argumentele lui, o litera din raportul care incrimina Ungaria. Deci eu n-as vrea ca reprezentantul Romaniei sa mearga arogant, ci sa mearga ca la niste prieteni carora le explica, fratilor, aici gresiti, aici e bine", a subliniat Basescu.