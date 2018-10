Ministrul a declarat ca, in situatia in care va fi invitata sau citata la Parchet, se va prezenta.

"Cred ca undeva, un moment de final, voi fi si eu citata sau invitata la Parchet, (...) iau in calcul si acest moment, dar asa cum am declarat, voi merge fara absolut nicio rezerva si voi fi la fel de sincera cu procurorii cum sunt cu dumneavoastra", a afirmat Carmen Dan, potrivit Agerpres.

Intrebata daca se asteapta sa fie pusa sub acuzare, ea a raspuns: "Nu vad de ce as fi pusa sub acuzare, un om care nu greseste, nu se teme".

Carmen Dan a punctat ca, in situatia in care au existat abuzuri din partea unor jandarmi, acestia vor raspunde, insa nu trebuie "intimidata" o intreaga institutie a statului.

"Daca au existat abuzuri din partea unor jandarmi, acestia, sunt convinsa ca vor raspunde, dar nu putem generaliza si eu spun ca nu trebuie sa intimidam o intreaga institutie a statului pentru cateva actiuni individuale ale unor jandarmi. Ce vedem acum asta este. O intimidare a unei institutii, pentru ca toti sefii acestei institutii sunt chemati la Parchet si pusi in fata acelor protestatari agresivi prezenti acolo sa-i astepte. Nu vi se pare ca am mai vazut scenele astea?", a declarat Carmen Dan la Romania TV.

Ea a mentionat ca ar vrea sa constate o "abordare echilibrata" in ce priveste anchetele privind evenimentele din 10 august, dar pana acum, au fost anchetati doar jandarmii, in timp ce protestatarii care au provocat violente si pentru care au fost depuse probatorii, inca nu au fost audiati de procurori.