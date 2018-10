"Eu as privi la cele doua elemente pe care eventual le-ar putea lua in discutie Parlamentul European, daca ne luam dupa informatiile publice. (...) Daca discutam despre legile Justitiei, toate trei au trecut prin Curtea Constitutionala a Romaniei. (...) Acum as mai nota o singura rezerva aici, vizavi de un eventual raport al Comisiei de la Venetia, care ar putea viza numai articole care nu au fost in analiza Curtii Constitutionale, pentru ca, (...) despre articole care au fost declarate constitutionale, de Curtea Constitutionala a Romaniei, nu poate face nimeni nicio dezbatere (...) Dar povestea cu Activarea articolului 7 pentru Romania, cel cu suspendarea dreptului de vot, este o poveste", a declarat Traian Basescu, sambata seara, la Romania TV, potrivit Agerpres.

Potrivit fostului presedinte, "nu suntem nici in situatia Ungariei, nici in situatia Poloniei".

"La noi, s-a translatat la Bruxelles o dezbatere publica si nicidecum o realitate legislativa. In Polonia, au dat lege care a facut sa dispara 80 la suta din Curtea Constitutionala. Nu e cazul in Romania. Nimeni nu a blocat pe nimeni, din punct de vedere al Justitiei", a spus Basescu.