Daea: Nu intrerupem sub nicio forma activitatea de crestere a porcilor in gospodariile populatiei

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata ca nu va fi intrerupta sub nicio forma activitatea de crestere a porcilor in gospodariile populatiei, urmand sa fie repopulate fermele dupa stingerea focarelor de pesta porcina, in conditii sanitar-veterinare.