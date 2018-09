In cadrul dezbaterii "Securitate si fiabilitate energetica", el a aratat ca in zona economica exclusiva a Romaniei au fost descoperite mari cantitati de gaze naturale si ca in acest moment se afla in dezbatere legea offshore.

"In primul rand, in ce priveste gazele naturale din Marea Neagra - exista un angajament romanesc de a le aduce la tarm si de a le introduce in sistemul romanesc. (...) In al doilea rand, nu exista venituri daca nu exista proiect, asa ca legea ar trebui sa sustina taxe accesibile, orientate spre piata, pentru ca proiectele sa poata intra in vigoare. De asemenea, este nevoie de piata. Romania are propriile rezerve de gaze naturale, pentru cel putin 15 - 20 de ani. Exista cerinte in intreaga regiune si sustin pe deplin posibilitatea de a trimite aceste gaze in tari care ar putea fi mai libere sa aiba propriile optiuni in chestiuni de securitate, aparare sau in exercitarea suveranitatii, fie ca e vorba de Ungaria, Serbia sau Ucraina", a precizat el, potrivit Agerpres.

Iulian Chifu a vorbit si despre gazoductul Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, si despre riscul ca acest proiect sa genereze nemultumiri sporite in cadrul Uniunii Europene.

"Cand Nord Stream a fost adus in discutie, au fost 13 state membre ale Uniunii Europene, la nivel de ministri ai afacerilor externe, care au semnat o scrisoare adresata Comisiei Europene, transmitand faptul ca acesta este un proiect cu implicatii strategice si politice si ca ar trebui oprit de Uniunea Europeana pe motiv ca este impotriva securitatii energetice e UE. Comisia nu a luat in considerare acest lucru, Germania a aratat ca este un proiect privat, implicand companii particulare, si ca nu implica statul german. Acum urmeaza Nord Stream 2. Este un proiect non-competitiv, nu este orientat spre piata, ci un proiect strategic care ridica inca o data marea intrebare despre piata UE, unde Germania este in joc. De ce? Dupa cum stiti, capacitatea industriala a UE s-a mutat in Germania, deoarece are cele mai bune preturi, a avut mereu cele mai bune preturi, detine cea mai mare cantitate de gaze, asa ca toate industriile care consuma mult gaz si energie sunt mai competitive in Germania decat in celelalte state europene. Este un mare semn de intrebare, s-a aflat mereu pe agenda UE, va reveni dupa Nord Stream 2, in plina forta, intr-un context diferit, pentru ca (...) suntem intr-un moment in care 30% dintre votantii din UE se pronunta pentru partide populiste, nationaliste si exista o posibilitate ridicata ca acest lucru sa devina un subiect de nemultumire in cadrul UE, care ar putea separa mai mult Uniunea", a explicat analistul de politica externa.

In ce priveste energia regenerabila, el a remarcat ca aceasta depinde de factori care pot sa afecteze continuitatea fluxului (in cazul energiilor solare, eoliene, hidro). Pe de alta parte, a atras atentia asupra faptului ca tehnologia pentru stocarea energiei electrice, desi folosita, nu este utilizata la adevarata sa capacitate.